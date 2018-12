Città più tecnologiche | top 10 Ecco la classifica mondiale

Città più tecnologiche del 2018. Al top Tokyo - bene le europee. Nessuna italiana nella top ten : Qui l'industria cinematografica ha un peso enorme nell'economia della Città. Gran parte degli abitanti lavorano direttamente o indirettamente nel settore del cinema e della musica, ma LA ha ...

Reddito cittadinanza - Salvini : «Chi ha il macchinone o più case non vedrà un euro» : «I furbi non vedranno un euro», promette Matteo Salvini parlando del Reddito di cittadinanza durante la visita agli anziani dell'Opera Pia Cardinal Ferrari di Milano. A chi...

Leonardo DiCaprio elogia Milano" sempre più verde". Sala ringrazia e lo invita in Città : Elogio di Milano. Leonardo DiCaprio si congratula con la città sul suo profilo Instagram per il piano 'green' che prevede di piantare 3 milioni di alberi in città entro il 2030. "Milano è l'ultima città ad avere abbracciato" un piano per diventare sempre più verde "in modo significativo", ha scritto l'attore, molto attivo sulle tematiche ambientaliste, postando una foto del Duomo con le palme che decorano il ...

La Città più vivibile ma non per lo sport : ... dove in tanti, sapendo di mentire, parlavano di candidatura per i Giochi estivi, nessuno osa portare i visitatori alla storica pista ciclistica del Vigorelli, un regno, un mondo, tante storie. Ci si ...

Arezzo Città del Natale : il Natale diventa ancora più straordinario : Musica, spettacoli, lezioni di pattinaggio sul ghiaccio e tanti giochi per vivere giorni indimenticabili Musica, arte, giochi, spettacoli: con Arezzo Città del Natale la festa diventa ancora più straordinaria. Tanti gli appuntamenti del weekend a partire dalla musica. Grazie alla collaborazione tra la Fondazione Arezzo Intour ...

6 Città italiane tra le dieci mete più gettonate per le vacanze di Natale e Capodanno : ... secondo cui sei città italiane , Catania, Milano, Palermo, Napoli, Roma e Lamezia Terme, sono risultate tra le 10 mete più ricercate in tutto il mondo dai viaggiatori nostrani. Jetcost analizza ...

A Milano - la Città più vivibile d’Italia - c’è chi trova fastidioso pure un asilo : Sarà anche la città più vivibile ma non per tutti. Soprattutto non per i bambini della “Locomotiva di Momo”, il nido di via Augusto Anfossi a Milano. La storia ha tutta l’aria di una di quelle diatribe condominiali dove non si capisce dov’è il limite della ragione. Le titolari della scuola affittano nel dicembre del 2011 settecento metri quadrati con accesso separato e insonorizzazione inclusa. Guardano bene le carte e vedono che il regolamento ...

Milano è la Città più vivibile d'Italia. Ma solo se puoi permettertelo. : È poi ai primi posti per tasso di occupazione tra i 15 e i 64 anni, per numero di imprese registrate, per speranza di vita media, per spese al botteghino e per offerta di spettacoli culturali e, ...

A Bergen c'è la Pepperkakebyen - la Città di Pan di Zenzero più grande : A Bergen, in Norvegia, nel periodo natalizio, c'è la più grande Città di Pan di Zenzero, e zucchero, del mondo, la Gingerbread Town o Pepperkakebyen, Appunto 'Città di Pan di Zenzero' in lingua locale,. Nella meta turistica norvegese, famosa per le sue luci e luminarie natalizie, dal '91 uno spazio ...

Milano è la Città più bella del mondo in cui vivere? Secondo le giornaliste di Elle.it - sì : Qual è la città migliore in cui vivere ? Ognuno ha la sua personalissima risposta, parametri e metri di giudizio e , pre, giudizio. Davvero? Sì, davvero. Milano è grigia. Milano è brutta. A Milano si ...

Brescia la Città più inquinata d'Italia : Il triste primato è segnalato dal rapporto dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. La città dove l'aria risulta più pulita è Viterbo -