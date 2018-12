I nostri 5 video spaziali più belli dell’ultimo anno : Non è facile tirare le somme e decidere cos’ha stupito di più di tutto ciò che Nasa ed Esa ci hanno messo davanti agli occhi in questo 2018. Non ci si stanca mai di guardare (e conoscere) la Luna, non ci si abitua allo spettacolo delle aurore boreali, né le riprese dei telescopi spaziali, a caccia di esopianeti e supernove, potranno mai farci annoiare. Eppure ci sono momenti che restano più impressi di altri. Questa la nostra selezione ...

Kally's Mashup i protagonisti si raccontano : "Siamo simili ai nostri personaggi" (video) : Una ragazza con il sogno di diventare una popstar, è la protagonista Kally's Mashup una serie tv argentina che arriva per la prima volta in chiaro in Italia su Super! (canale 47 del digitale terrestre e 635 di Sky) con la prima stagione, dopo il successo della messa in onda su DeAKids (canale 601 di Sky), dove a febbraio arriverà la seconda stagione.Maia Reficco è Kally Ponce una ragazza divisa tra la passione per la musica classica e lo studio ...

Kally's Mashup i protagonisti si raccontano : "siamo simili ai nostri personaggi" (video) : Intervista con Maia e Alex i protagonisti di Kally's Mashup una serie tv per ragazzi in partenza su Super! con la prima stagione in chiaro, già trasmessa da DeAKids che a febbraio manderà in onda anche la seconda stagione.Di seguito le risposte dei due ragazzi: Credo che tutti i personaggi si evolvano tra le due stagioni. In particolare Kally nella prima stagione deve imparare ad accettare se stessa e il fatto che ami sia la musica pop che ...

I nostri FIGLI/ Video - Vanessa Incontrada sulla morte di Marianna Manduca : 'Mi spezza il cuore' - IlSussidiario.net : Questa sera, giovedì 6 dicembre, su Rai 1 va in onda 'I NOSTRI fili', con Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti. Un film sugli orfani del femminicidio.

Le 5 personalizzazioni più belle dei nostri utenti - ricreate in un video (Dicembre 2018) : Abbiamo scelto le cinque personalizzazioni più belle dei nostri utenti e le abbiamo ricreate con sfondi, icone e widget. Mostrateci le vostre per partecipare alle prossime puntate di Homescreen Challenge! L'articolo Le 5 personalizzazioni più belle dei nostri utenti, ricreate in un video (Dicembre 2018) proviene da TuttoAndroid.

Beyon the Gate - la startup che punta all’educazione tramite realtà virtuale e videogiochi si racconta ai nostri microfoni : Alla Milan GamesWeek, in area Indie, abbiamo incontrato Giulia Avogaro del team di Beyond the Gate, startup milanese che sviluppa progetti educativi tramite la realtà virtuale e i videogiochi. Beyond the Castle è un percorso che nasce per raccontare la storia del Castello Sforzesco di Milano, permettendo ai partecipanti di vestire i panni di un arciere o balestriere e partecipare alla difesa delle mura, il tutto all’interno delle strutture ...

Carlo Calenda su Twitter contro i videogiochi 'In casa mia non entrano. Salviamo i nostri ragazzi dall ignoranza' : ROMA - Tre tweet al veleno contro i videogiochi e Carlo Calenda si attira contro professori e semplici cittadini, che lo accusano di farla troppo semplice. 'Sarà forte ma io considero i giochi ...