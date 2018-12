Gerry Scotti fa una triste confessione | “A Natale ho sofferto”

Mediaset - Gerry Scotti è il re del Biscione : anche nel giorno della vigilia di Natale... : In onda c'è sempre lui, Gerry Scotti, reginetto di Mediaset. anche alla vigilia di Natale. Come da tradizione, su Canale 5 andrà in onda il Concerto di Natale in Vaticano e a condurre sarà proprio lui, Gerry Scotti, accompagnato da una serie di artisti italiani e internazionali come Anastacia, José

"Chi vuol essere Milionario" - Gerry Scotti punge il concorrente sull'AutoSole : Gerry Scotti torna nuovamente a trionfare negli ascolti con Chi vuol essere milionario . Il programma cult di Mediaset ha fatto il suo ritorno facendo registrare un boom di ascolti per la puntata in ...

Gerry Scotti trionfa contro Sanremo Giovani : crollano Baudo e Rovazzi : Gerry Scotti asfalta Sanremo Giovani di Baudo e Rovazzi Continua il grande successo per Gerry Scotti e il ritorno di Chi Vuol Essere Milionario. La terza puntata del celebre quiz a premi ha raccolto il 17,48% di share, pari a 3.397.000 telespettatori. Dopo un debutto tiepido che ha fatto segnare il 13,1% di share, la seconda puntata di Sanremo Giovani con Pippo Baudo e Fabio Rovazzi è crollata all’11,49% di share e 2.045.966 ...

L'Eredità - sul collo di Flavio Insinna il fiato di Gerry Scotti : clamoroso guizzo su Canale 5 : Sul collo di Flavio Insinna si fa sempre più sentire il fiato di Gerry Scotti . Si parla di share e del duello tra quiz pre-serali: L'Eredità su Rai 1 e The Wall su Canale 5. Dunque ecco le cifre ...

"Rocco ce l'ha più lungo di Gerry". Imbarazzo in studio per Scotti : Chi vuole essere milionario è tornato in tv e Gerry Scotti è più carico che mai. Il "padre" di tutti i quiz è ormai 18 anni (con qualche pausa annessa) che appassiona i telespettatori. L'atmosfera, le domande, gli aiuti, il confronto, tutto questo contribuisce da sempre ad attaccare allo schermo gli italiani. Ma nel corso dell'ultima puntata, tra vecchi e nuovi campioni, una domanda ha fatto particolarmente "divertire". Non tanto il concorrente ...

