Elia e Jane | primo traguardo per la coppia | l’inaspettata reazione di lui

Elia Fongaro e Jane Alexander separati per queste vacanze : "Mi manchi". Le titubanze, i dubbi e infine la decisione: Elia Fongaro è la persona giusta per il futuro. Per Jane Alexander il Grande Fratello Vip non è stato solo un reality, un gioco, un'avventura professionale, ma si è rivelato anche una terapia.

Jane Alexander e Elia Fongaro hanno passato la notte insieme? Su Instagram Stories i due ex gieffini si sono mostrati in teneri atteggiamenti intenti a fare colazione in camera. Sul letto, Elia e Jane hanno mostrato il loro pasto di inizio giornata. Una colazione all'americana con caffè lungo, pancakes e uova.

JANE ALEXANDER - BENDA ALL'OCCHIO/ 'Ho una lesione alla cornea' - il suo amore con Elia a gonfie vele

Jane Alexander e Elia Fongaro : come è andato l'incontro tra lui e Damiano. Elia Fongaro ha incontrato il figlio di Jane Alexander. Il tutto è stato testimoniato dai video pubblicati su instagram dal giovane ex velino di Striscia La Notizia e dalla sua nuova compagna. I tre sono andati a cena insieme. E in questa circostanza tutti e tre hanno mostrato di avere una grande intesa. A questo punto è evidente che Damiano abbia accettato di buon grado il nuovo compagno della madre.

Jane Alexander afflitta per Elia Fongaro : "Sono crollata". Il lavoro ha costretto Elia Fongaro e Jane Alexander a stare lontani durante gli ultimi tempi e Jane, attraverso uno sfogo su Instagram, ha affermato di sentirne davvero la mancanza. L'ex concorrente del GF Vip in una foto in cui è apparsa ancora con l'occhio bendato ha dichiarato che ha trascorso questi ultimi giorni a Milano da sola: quando il suo Elia Fongaro si era allontanato.