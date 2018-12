Droga invisibile | quando gli stupefacenti la passano liscia | l' insidia della ketamina

Blastingnews

(Di lunedì 24 dicembre 2018) Il personale dei Nas ha provveduto, negli ultimi tempi, a sequestrare varie sostanze psicotrope sintetiche, ribattezzate ''. Perché è stato coniato tale termine? Sembra che taleriesca a passare inosservata ai drug-test e che sia più potente di ecstasy e cocaina. In Italia, purtroppo, tali sostanze si stanno diffondendo sempre di più e, di fronte a tale proliferazione, c'è l'inadeguatezza dei laboratori di quasi tutti i nosocomi italiani. Su un gruppo Facebook un profilo anonimo ha postato un link che rimanda a un sito web apparentemente normale, che occulta però un forum pericoloso in quanto contiene informazioni per l'acquisto di catinoni sintetici e die catinoni sintetici Lasi diffonde a macchia d'olio anche nel Belpaese e ciò rappresenta indubbiamente una gravee catinoni sintetici sono più forti di ...