Calcio sudamericano | tirando le somme di questo 2018

(Di lunedì 24 dicembre 2018) Per il, come di consueto, si chiude un anno solare fatto di vittorie e sconfitte, vinti e vincitori sia sul rettangolo verde che fuori dagli stadi.Certamente in Sudamerica quando di mezzo vi è il “futbol”, non solo per ovvie ragioni di cuore, non si può certo dire di annoiarsi.. a differenza di altre latitudini.Senza nulla togliere a quei paesi notoriamente minori, non fosse altro per il fatto di non aver mai vinto una coppa del mondo, mi soffermerei sulle tre nazioni latinoamericane in possesso almeno di un trofeo.Partendo dalla più piccola, ma non permeno forte, ovvero l’Uruguay dove il gloriosissimo Club Atlético Penarol ha vinto il suo 52° campionato, un record.La squadra, allenata dall’ex cagliaritano Diego Lopez, ha sconfitto in finale i rivali del Nacional grazie ad un rigore del “Cebolla” Rodriguez nei tempi ...