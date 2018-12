Milan | Fassone ancora nell’occhio del ciclone | azione investigativa nei confronti di

Milan - l’ex ad Fassone fece pedinare quattro giornalisti : Fassone, ai tempi della proprietà cinese, avrebbe incaricato investigatori privati di seguire i cronisti di Repubblica, Libero e Sole L'articolo Milan, l’ex ad Fassone fece pedinare quattro giornalisti è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan - Marco Fassone faceva pedinare un giornalista di Libero : 'Ecco cosa ha dato fastidio al club' : Il Milan spiava quattro giornalisti, tra cui Tobia De Stefano di Libero . L'ex ad Marco Fassone , in buona sostanza, andava a caccia di una 'talpa' che avrebbe dato informazioni sul club nei giorni ...

Milan - Marco Fassone e il risarcimento : 'Licenziato e diffamato' : Il giudice del Lavoro del tribunale di Milano, Luigi Pazienza , ha rinviato al 29 gennaio la prossima udienza, data entro cui le parti potranno trovare un accordo. Le parti in questione si chiamano ...

Fassone fa causa al Milan : «Licenziato per motivi inesistenti» : L’articolo di Libero Marco Fassone contro il Milan, in Tribunale. Il quotidiano Libero racconta la vertenza tra l’ex amministratore delegato e il club rossonero, citato in giudizio dopo il licenziamento del dirigente. Intanto, la notizia che apre l’articolo: «Il giudice del Lavoro del tribunale di Milano, Luigi Pazienza, ha rinviato al 29 gennaio la prossima udienza, data entro cui le parti potranno trovare un accordo. Le parti ...

Milan - società e Fassone cercano l’accordo : intanto c’è il rinvio dell’udienza : Sembrerebbero esserci dei margini perché si trovi un accordo extragiudiziale tra l’ex ad del Milan Marco Fassone e la società rossonera. È quanto emerso dalla prima udienza davanti al Tribunale del Lavoro di Milano a cui l’ex dirigente ha fatto ricorso contro il suo licenziamento dello scorso agosto, avvenuto all’inizio del nuovo corso del club targato Elliott con la presidenza di Paolo Scaroni. Il giudice Luigi Pazienza, ...

Milan-Fassone - oggi la prima udienza : si cerca accordo : C'è lo spazio per arrivare ad un accordo extragiudiziale tra l'ex ad del Milan Marco Fassone e la società rossonera. L'articolo Milan-Fassone, oggi la prima udienza: si cerca accordo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Il Milan finisce in tribunale - oggi la prima udienza del contenzioso con Marco Fassone : L’ex amministratore delegato del Milan ha fatto causa al club rossonero per chiedere l’annullamento del licenziamento ritenuto ‘ritorsivo’ Si terrà oggi la prima udienza del procedimento giudiziale tra Marco Fassone e il Milan, l’ex amministratore delegato ha portato in tribunale il suo ex club per chiedere l’annullamento del licenziamento voluto da Elliott, considerandolo ...

Fassone-Milan - l’ex dirigente fa causa ai rossoneri. La motivazione : FASSONE MILAN, STORIE TESE- L’arrivo in pompa magna nell’estate del 2017, assieme a Massimiliano Mirabelli, e una campagna acquisti tra le più ricche (o dispendiose, dipende dai punti di vista) d’Europa. I colpi Bonucci e Biglia, i più eclatanti, il rinnovo di Donnarumma a 6 milioni a stagione, gli acquisti Andrè Silva (spedito in Liga […] L'articolo Fassone-Milan, l’ex dirigente fa causa ai rossoneri. La ...

MARCO FASSONE FA CAUSA AL Milan PER IL LICENZIAMENTO/ Ex ad può essere reintegrato in società : ecco perché : MARCO FASSONE fa CAUSA al MILAN per il LICENZIAMENTO: l'ex amministratore delegato rossonero punta al reintegro in società. ecco cosa può succedere.

Fassone fa causa al Milan : 'Il licenziamento fu una ritorsione' : Milano, 18 dic., askanews, - L'ex amministratore delegato del Milan Marco Fassone ha presentato un ricorso in Tribunale contro il suo licenziamento deciso dal club rossonero ad agosto scorso, dopo il ...

Milan - Fassone fa causa al club dopo il licenziamento : dopo il licenziamento dello scorso agosto nel momento in cui la società è passata nelle mani del Fondo Elliott, l’ex amministratore delegato Marco Fassone ha deciso di fare causa al Milan. Secondo l’Ansa mercoledì 19 dicembre ci sarà la prima udienza davanti al giudice del lavoro Luigi Pazienza dopo il ricorso presentato dall’avvocato di Fassone, Francesco Rotondi. Si parla di licenziamento “ritorsivo”, motivo per ...

Fassone fa causa al Milan : "Il licenziamento fu una ritorsione" : Milano, 18 dic., askanews, - L'ex amministratore delegato del Milan Marco Fassone ha presentato un ricorso in Tribunale contro il suo licenziamento deciso dal club rossonero ad agosto scorso, dopo il ...

Milan - Fassone fa causa al club : il licenziamento fu "ritorsivo"? : Fassone contro il Milan. L'ex amministratore delegato rossonero avrebbe infatti deciso di fare causa alla società contro il suo licenziamento dello scorso agosto. Fassone, infatti, ritiene che il ...

Milan - Fassone fa causa a club contro licenziamento : MilanO - L'ex ad del Milan Marco Fassone ha deciso di fare causa alla società rossonera contro il suo licenziamento dello scorso agosto firmato dal nuovo corso del club targato Elliott e con la ...