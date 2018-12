Bernardeschi si ferma ancora

Infortunio Bernardeschi - si ferma il calciatore della Juventus : Infortunio Bernardeschi – «Ci prendiamo qualche ora di relax ma poi ci concentriamo subito sull’Atalanta». Ha parlato chiaro, ieri a fine partita, Capitan Chiellini. Non c’è tempo per riposare o per gioire per la matematica che anche quest’anno dichiara la Juve Campione d’Inverno: il giorno di Santo Stefano i bianconeri sono attesi dalla difficile trasferta di Bergamo (ore 15). Ecco perché la squadra si è ritrovata oggi al JTC ...

Juventus - si ferma anche Cancelo : è in dubbio per lo United. Nuovo ko per Bernardeschi : TORINO - Altra tegola per Massimiliano Allegri che - con una Juventus chiamata ad affrontare la prima emergenza stagionale - alla vigilia della sfida di Champions League contro il Manchester United ...