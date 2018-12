Marte | Mars-Express fotografa un cratere pieno di ghiaccio

Marte - volto plasmato da vento e acqua : Mars Express “cattura” particolare scarpata nella Nili Fossae : Una particolare scarpata rocciosa è finita nel mirino di Mars Express, missione ESA lanciata nel 2003. Si trova nella Nili Fossae, una regione marziana ricca di vallate, piccole colline e mesas, situata al confine tra l’emisfero settentrionale e quello meridionale. Dalle immagini rilasciate dalla sonda – spiega l’Agenzia Spaziale Italiana – è possibile osservare l’impronta che il vento ha lasciato in passato in questa ...

Marte - ExoMars atterrerà in pianura con tracce di acqua passata : Si chiama Oxia Planum ed una pianura ricca di tracce dell'acqua che in passato scorreva su Marte, il luogo in cui nel 2021 si poser al suolo il rover della missione ExoMars, nata dalla collaborazione ...

Marte - Missione ExoMars : scelto il sito per lo sbarco del rover - sarà Oxia Planum : sarà Oxia Planum il luogo marziano dove far scendere, nel marzo del 2021, il rover europeo ExoMars. Il programma di esplorazione marziana, realizzato in collaborazione tra Agenzia spaziale europea (Esa) e l’agenzia russa Roscosmos, prevede il lancio della sonda nel 2020. Determinante il ruolo svolto dall’Italia che attraverso l’Agenzia Spaziale Italiana, è il principale sostenitore del programma ExoMars con il 40% dell’investimento totale. La ...

Scelto il sito d'atterraggio su Marte per ExoMars2020 : Milano, 10 nov., askanews, - Sarà Oxia Planum la regione di Marte dove far scendere, nel marzo del 2021, il rover europeo della missione ExoMars2020 con a bordo la trivella italiana realizzata da ...

Astronomia - Missione ExoMars : Marte in posa per CASSIS : Nell’immagine a corredo dell’articolo una sorprendente vista su una collina con sedimenti su Marte. A realizzarla la camera ad alta risoluzione CASSIS a bordo del Trace Gas Orbiter della Missione ExoMars. Lo strumento, realizzato dall’Agenzia Spaziale Italiana, ha acquisito l’immagine il 2 ottobre 2018 e si estende su una vasta area di 25 x 7 chilometri nella zona della Juveantae Chasma. La precisione e l’alta risoluzione dello ...

Astronomia : Mars Express osserva un’insolita nube su Marte : Dallo scorso 13 settembre, la sonda Esa Mars Express è impegnata nell’osservazione di una singolare formazione di nubi dalla forma allungata, situata nelle vicinanze del vulcano Arsia Mons. Gli scienziati ritengono che le nubi siano composte da ghiaccio d’acqua e che la loro particolare forma sia influenzata dai flussi d’aria e non dall’attività vulcani, un fenomeno consueto in quest’area di Marte. Le nubi, che si estendono per circa 1500 ...