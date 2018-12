Lazio-Cagliari 3-1 | le pagelle di CalcioWeb

Lazio-Cagliari 3-1 La Diretta A segno anche Lulic : La Lazio ospita il Cagliari all'Olimpico nella partita del sabato alle ore 12.30 in apertura del 17o turno di Serie A. I biancocelesti vengono dalla sconfitta subita sul campo dell'Atalanta...

Lazio-Cagliari 3-1 : Pagelle - Highlights e tabellino del match : LAZIO CAGLIARI 3-1, LE Pagelle – Mancava dall’8 novembre la vittoria in casa Lazio, ed era la gara di Europa League contro il Marsiglia. A distanza di oltre 40 giorni i biancocelesti tornano a ottenere il bottino pieno, aprendo con un 3-1 la giornata numero 17 di Serie A. Si avvicinano le feste e nel […] L'articolo Lazio-Cagliari 3-1: Pagelle, Highlights e tabellino del match proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo ...

Lazio-Cagliari 3-0 - risultato e diretta live : Lazio-Cagliari, 18ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Lazio - Cagliari 3-0 - torna al gol Milinkovic Savic - raddoppia Acerbi - chiude Lulic [LIVE] : Lazio Cagliari 3-0, torna al gol Milinkovic Savic, raddoppia Acerbi, chiude Lulic [LIVE] Lazio Cagliari, cronaca e tabellino Allo stadio Olimpico di Roma, la Lazio ospita il Cagliari nella prima gara del 17esimo turno di Serie A . Al 12 , è già vantaggio biancoceleste: Cragno respinge una conclusione, da ...

Lazio-Cagliari - formazioni ufficiali : Luis ALberto e Cerri dal 1' : Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida tra Lazio e Cagliari valida per la 17^ giornata di Serie A. Padroni di casa in campo con il 3-4-2-1. Inzaghi sceglie Luis ALberto dal primo minuto, mentre Maran, come noto dovrà rinunciare a Pavoletti, al suo posto pronto Cerri. Confermati dal primo minuto Joao Pedro e […] L'articolo Lazio-Cagliari, formazioni ufficiali: Luis ALberto e Cerri dal 1′ proviene da Serie A News Calcio ...

Serie A - Lazio-Cagliari : le formazioni ufficiali : Il lunch match dell’Olimpico apre la diciassettesima giornata di Serie A. Novità di formazione in casa Lazio: Inzaghi opta per un atteggiamento più offensivo e schiera dal primo minuto Correa e Luis Alberto in appoggio a Immobile. Nel Cagliari, Maran sistema Pisacane a destra al posto dell’assente Srna e dà fiducia a Cerri davanti. Lazio (3-4-2-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Milinkovic, Lulic; ...

