La morte della democrazia a Hong Kong

Putin lancia l’allarme : “c’è il rischio di una guerra nucleare - può portare alla morte della civiltà e del nostro pianeta” : C’è una tendenza a sottovalutare la minaccia di una guerra nucleare, “una tendenza che esiste e sta anche crescendo“. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, nella sua conferenza stampa di fine anno, sottolineando anche i rischi dell’uscita degli Stati Uniti dal trattato Inf sui missili nucleari intermedi. “Stiamo assistendo al collasso del sistema internazionale per il contenimento degli armamenti“, ...

Vieni da me - Ricky Tognazzi si commuove da Caterina Balivo : il ricordo straziante dopo la morte della madre : Momenti di grande commozione per Ricky Tognazzi ospite di Caterina Balivo a Vieni da me, su Raidue. Il figlio di Ugo e Pat O'Hara ha ricordato la madre scomparsa negli scorsi giorni, ripercorrendo le ...

Nathalie Caldonazzo : "Troisi aveva paura della morte - ma fingeva di stare bene" : La showgirl ha raccontato a Caterina Balivo la sua storia d’amore con il grande comico, durata due anni fino alla morte...

Nathalie Caldonazzo a Vieni da me : “Massimo Troisi aveva paura della morte - ma faceva finta di non avere quella patologia” : Nella puntata di Vieni da me andata in onda mercoledì 19 dicembre l’attrice Nathalie Caldonazzo ha raccontato a Caterina Balivo della love story con il grande Massimo Troisi, durata fino alla morte dell’attore. “Quando ero piccola mia mamma mi portò a vedere i suoi film ma io non mi divertivo, non lo capivo. Poi conoscendolo ho scoperto una persona molto bella, particolare” ha esordito la Caldonazzo. “Ci siamo conosciuti in un ...

Attentato Strasburgo - il proiettile in testa è stato la causa della morte di Antonio Megalizzi - Sky tg24 - : Dalla tac total body emerge che il proiettile che ha raggiunto il giornalista al cranio ne ha provocato il decesso. L'esame è stato effettuato ieri all'istituto di medicina legale del Gemelli dopo che ...

Il Segreto Anticipazioni 19 dicembre 2018 : Prudencio accusa Fernando di essere responsabile della morte di Saul : L'Uriarte crede alle parole di Prudencio e si lascia convincere che il colpevole della morte di Saul sia il Mesia.

Troppo dolore per la morte della mamma - modella di 33 anni si suicida con un mix di farmaci : Cady Stewart, modella ed ex attrice tv britannica, si è suicidata a 33 anni con una dose letale di farmaci per non aver retto alla perdita della madre, morta a 50 anni per un tumore al seno: "Erano molto legate. Diceva che aveva bisogno di tornare da lei e così è stato".Continua a leggere

Ambulanza della morte - slitta processo : ANSA, - CATANIA, 18 DIC - E' stata rinviata al 24 gennaio, per un difetto di notifica, la prima udienza del processo davanti la prima Corte d'assise di Catania per omicidio aggravato e estorsione ...

morte Pulici - Wilson : “Era il calmiere dello spogliatoio della Lazio scudettata” : “Felice era il calmiere di quei due spogliatoi divisi fino a un’ora prima della partita e poi molto uniti tanto da riuscire a vincere lo scudetto“. Lo ha dichiarato ai microfoni di Radio Anch’io Sport l’ex capitano della Lazio Pino Wilson ricordando Felice Pulici, il portiere della squadra che vinse lo scudetto nel 1974. “A distanza di 45 anni questo gruppo è rimasto intatto, molto unito, nonostante ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Andrea Cerioli si commuove parlando della morte della madre : Giovedì 13 c'è stata una nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne, il popolare dating show che va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5. Come al solito sono state rilasciate le ultimissime Anticipazioni sul programma amoroso del Biscione' Mediaset; le novità sono parecchie, tra queste spicca l'indecisione di Lorenzo Riccardi, l'eliminazione importante da parte di Teresa Langella e il momento toccante che ha riguardato Andrea ...

Spoiler Una Vita : la morte di Adela - la fuga della figlia di Arturo e Simon : Nuovo appuntamento dedicato alla telenovela di origini spagnole “Una Vita” ricca di intrighi, passioni, e colpi di scena. Tra qualche mese un personaggio femminile perderà la Vita in un modo tragico. Stiamo parlando di Adela, che verrà uccisa al posto di Simon Gayarre. L’ex religiosa si renderà protagonista del gesto eroico quando suo marito e la sua rivale Elvira Valverde saranno intenti ad abbandonare il quartiere di Acacias 38 per vivere ...

Strasburgo - l'italiano ferito "lotta tra la vita e la morte" | Papà della fidanzata : "Non sembrava grave" : Il 29enne, che lavora per Europhonica, un progetto radiofonico universitario, sarebbe stato ferito alla testa