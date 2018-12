Di Maio: reddito cittadinanza a marzo

: Luigi Di Maio 'Il reddito di cittadinanza dal 1° aprile? Mi rifiuterò categoricamente, meglio fine marzo' - HuffPostItalia : Luigi Di Maio 'Il reddito di cittadinanza dal 1° aprile? Mi rifiuterò categoricamente, meglio fine marzo' - HuffPostItalia : Luigi Di Maio cede sul reddito di cittadinanza - fattoquotidiano : PRIMA PAGINA Il forum con Di Maio: “Vi spiego il reddito e dico a Salvini...” [LEGGI SU -

"Anche per la prossima manovra, l'Iva non aumenterà",anche perché "da gennaio partirà il team 'mani di forbici' per tagliare tutti gli sprechi".Così il vicepremier Diad Agorà sulle clausole di salvaguardia. Diha spiegato che ildipartirà ae riguarderà una platea di 5 milioni di persone."Gli F35-ha detto-non sono una priorità,dobbiamo tagliare le spese inutili".Infine:Mattarella è stato fondamentale,angelo custode del governo, ha seguito con imparzialità il Ddl Bilancio.(Di venerdì 21 dicembre 2018)