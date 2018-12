Stop C Stato rimborsi bollette 28 giorni

Tlc : Stop Consiglio Stato rimborsi bollette 28 giorni : Il Consiglio di Stato ha accolto la richiesta delle compagnie di telecomunicazioni di sospendere i rimborsi per le bollette a 28 giorni. L'ordinanza è firmata dal presidente della VI sezione Sergio ...

Beffa di Natale : niente rimborsi bollette a 28 giorni - Stop del Consiglio di Stato : Bruttissima sorpresa sotto l’albero per i consumatori italiani che avrebbero dovuto ricevere il rimborso bollette a 28 giorni entro il 31 dicembre 2018. niente da fare. Non riceveranno nulla. A deciderlo è Stato il Consiglio di Stato, a cui si sono rivolti Tim, Vodafone, Wind Tre e Fastweb. Il Consiglio ha accolto la loro richiesta di sospendere l’ordine del Garante di rimborsare. Il Consiglio di Stato – che rappresenta il secondo ...

Barcellona - Rafinha è stato operato : almeno 6 mesi di Stop - stagione finita : almeno sei mesi di stop e stagione finita per Rafinha. L'ex centrocampista dell'Inter è stato operato dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro: si era infortunato nella partita ...

Atletica - la IAAF conferma l’espulsione della Russia per doping di Stato : lo Stop continua : La IAAF ha confermato lo stop alla Russia. La Federazione Internazionale di Atletica Leggera ha deciso di ribadire la sospensione della Nazionale che si protrae da tre anni (lo scandalo doping di Stato esplose pochi mesi prima delle Olimpiadi di Rio 2016). Dunque gli atleti con passaporto russo potranno gareggiare a titolo personale (sotto la sigla ANA) solo se rispetteranno i parametri imposti dalla IAAF e, come sempre, in caso di vittoria non ...

Uranio impoverito - Trenta vuole tavolo tecnico sui militari contaminati : “Stop al silenzio spaventoso che c’è stato finora” : L’ultima vittima è un maresciallo dell’Aeronautica morto circa un mese fa. Decesso numero 363, secondo l’Osservatorio militare. L’elenco degli appartenenti alle Forze Armate che hanno perso la vita per la presunta contaminazione da Uranio impoverito è dovuto arrivare a quella spaventosa cifra perché dal ministero della Difesa arrivasse una promessa di chiarezza dopo anni di “assordanti silenzi”, come li aveva ...

BCE : da dicembre Stop all'acquisto di Titoli di Stato : Parlando davanti al Parlamento europeo il Presidente della Bce Mario Draghi ha confermato la fine del Quantitative Easing, il programma di acquisto mensile dei Titoli di Stato dei Paesi europei, per il mese di dicembre 2018. Questo in quanto i fondamentali dell'economia europea, in particolare il tasso di inflazione si sarebbero incanalati in un sentiero di crescita solida che confermerebbe quanto a suo tempo previsto dal Consiglio Direttivo ...

Inceneritori - Fontana conferma : “Stop a rifiuti dal Sud - chiederemo che cambi la legge dello Stato” : Mezza provocazione e mezza proposta, perché al momento “c’è una legge dello Stato che ce lo impedisce. Ma chiederemo di modificarla“. Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, conferma la sua posizione espressa in un’intervista a La Stampa: “Stop ai rifiuti che vengono dal Sud“. Secondo Fontana i termovalorizzatori lombardi sono all’avanguardia, tanto da rappresentare “quasi una forma di ...

Diplomati magistrali - il Consiglio di Stato rivede la sentenza dello scorso anno : “Ripensare Stop a ingressi in graduatoria” : Si riapre il caso dei Diplomati magistrali. Sembrava chiuso dopo la sentenza del Consiglio di Stato di un anno fa, che aveva negato il loro diritto all’assunzione aprendo le porte alla cancellazione dalle graduatorie e in alcuni casi addirittura al licenziamento in tronco. Invece adesso i giudici di Palazzo Spada ci hanno ripensato, o almeno potrebbero farlo: sulle 50mila maestre dovrà esserci una “rimeditazione”, con una nuova sentenza ...

Amazon - stato di agitazione a due settimane dal Black Friday. 'Stop a straordinari' : A quasi due settimane dal Black Friday e in vista dei picchi lavorativi della stagione di shopping natalizio i lavoratori dello stabilimento piacentino di Amazon tornano in stato di agitazione e ...

Clamoroso in Serie B : nuovo incredibile ribaltone - il format resta a 19 squadre. Il consiglio di Stato bocca il Tar. Stop ai ripescaggi [DETTAGLI] : ripescaggi Stop Serie B- Ecco un nuovo ribaltone che farà discutere dopo quello di mercoledì che aveva visto il Tar accogliere il ricorso di alcuni club di Serie C. Questa mattina infatti, il consiglio di Stato ha accolto, invece, il ricorso della Lega di Serie B, sospendendo le decisioni del Tar. Insomma una confusione incredibile, una telenovela che prosegue da mesi, ma ci sarà una nuova puntata: il 30 ottobre il consiglio federale dovrà ...

Cinque Stelle - Grillo : "Togliere i poteri al Capo dello Stato". E Di Maio spinge : "Stop all'austerity" : 'Dalla Germania vedo grande rispetto' 'Anche il fatto che il ministro dell'economia si sia visto con Moscovici e Conte ha avuto interlocuzione con tanti leader siano frutto di un lavoro di ...