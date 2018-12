SCUOLA Più Francia e meno Italia farebbero bene ai dirigenti scolastici

SCUOLA : Salvini - dal prossimo anno 33 ore educazione civica in più : "Dall'anno prossimo ci saranno 33 ore di educazione civica che si inseriscono nella normale programmazione scolastica". Lo ha annunciato Matteo Salvini ospite nello studio di Skuola.net. "educazione civica è espressione un po' alla vecchia maniera - ha aggiunto il vicepremier - adesso e' educazione all'ambiente, educazione allo sport, educazione alla conoscenza della Costituzione, dei trattati: ...

SCUOLA - firmato Contratto Presidi dopo 10 anni/ Aumento stipendi - "più vicini alla dirigenza pubblica" : firmato Contratto Presidi Scuola: Aumento stipendi per dirigenti scolastici che li equipara alla dirigenza pubblica. Ultime notizie, contenuti dell'accordo

Adolescenti - voti migliori e meno assenze se la SCUOLA inizia più tardi : ...Natura Ecologia Animali TECNOLOGIA Digital life Tecno-prodotti Innovazione Motori Architettura CULTURA Arte Mistero Storia Curiosità COMPORTAMENTO Psicologia scuola e Università Sessualità Economia ...

Alfonso Signorini sarà un nuovo professore della SCUOLA di Amici di Maria De Filippi? Leggi per saperne di più (VIDEO) : Alfonso Signorini è un nuovo professore della scuola di Amici di Maria De Filippi, un professore saltuario che andrà a cadenza non regolare a trovare i ragazzi per tenere delle lezioni sulla storia della... L'articolo Alfonso Signorini sarà un nuovo professore della scuola di Amici di Maria De Filippi? Leggi per saperne di più (VIDEO) proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

SCUOLA - meno compiti per le vacanze per stare di più in famiglia : la circolare del Miur : Il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti ha firmato una circolare, che sarà inviata alle scuole nei prossimi giorni, con la quale chiede ai docenti la "diminuzione dei compiti durante le vacanze, compiti che gravano sugli impegni delle famiglie e quindi vorrei dare un segnale. Penso a questi giorni di festività e ai ragazzi e alle famiglie che vogliono trascorrerle insieme". .Continua a leggere

SCUOLA - dal 2020 niente più imprese private esterne per la pulizia degli istituti : I servizi di pulizia all'interno della Scuola tornano ad essere affidati al personale Ata, assunto direttamente dalla Pubblica amministrazione. Finisce definitivamente l'affidamento di tali mansioni a cooperative di lavoro esterne. A stabilirlo è un emendamento alla Legge di Bilancio approvato in extremis dalla Commissione Bilancio della Camera dei Deputati che recepisce le richieste, più volte reiterate in questi anni, da parte dei dirigenti ...

Ragazzo morto d’infarto a SCUOLA - il cardiologo : “Anche in età pediatrica i fattori di rischio sono sempre più presenti” : “Si continua a restare attoniti spettatori di decessi improvvisi per malattie cardiovascolari in giovani adolescenti o bambini senza patologie conclamate. Non ci sono parole per esprimere sgomento e solidarietà ai genitori e alle famiglie colpite“. A sostenerlo è il professore Michele Gulizia, presidente della fondazione per il Tuo cuore Onlus e direttore della Cardiologia dell’ospedale Garibaldi-Nesima. Il tema è quello ...

"A SCUOLA un'ora in più". Gli studenti di Pavia chiedono di studiare educazione civica : 'Noi al liceo socio economico già facciamo qualcosa con le ore di diritto ed economia, ma gli altri indirizzi no. Per questo abbiamo fatto nostra una proposta portata da un'altra lista alle elezioni, ...

Alternanza SCUOLA-lavoro - le aziende chiedono più ore. Ma il governo le taglia : Nel 2018 triplicate le iscrizioni al Regstro nazionale. L'associazione dei presidi: un errore, lasciate i fondi almeno agli istituti virtuosi

SCUOLA - 14 euro in più in busta paga : sindacati protestano - il ministro Bussetti annuncia tavolo : Il ministro dell'Istruzione annuncia che incontrerà le parti sociali ma intanto sottolinea: "Abbiamo evitato il taglio dello stipendio previsto a gennaio con il precedente governo per oltre 800mila insegnanti"

TERMINI IMERESE - PROFESSIONISTI - SCUOLA E LIONS INSIEME PER SENSIBILIZZARE I PIÙ GIOVANI SUL TEMA DELLA CORRETTA ALIMENTAZIONE : A seguire, l'intervento del dottore Fabrizio Melfa, specialista in Scienza dell'ALIMENTAZIONE, autore di pubblicazioni di grande successo quali "La Dieta dei Pupi Siciliani" opera dedicata alla dieto ...

SCUOLA - tempo pieno : il governo chiede 1.200 docenti primaria in più al Sud ma non bastano : ... dopo una cernita di tutte le richieste pervenute ultimamente e una scelta delle misure che potrebbero trovare il consenso del Ministero dell'Economia e delle Finanze . M5S e Lega chiedono 1.200 ...

Stipendi PA - retribuzione SCUOLA in calo e più bassa tra statali : i dati dell’Aran : Gli ultimi dati dell’Aran sugli Stipendi dei dipendenti della Pubblica Amministrazione parlano chiaro: gli Stipendi di docenti e Ata sono in calo rispetto al 2009. Non solo. Essi sono più bassi confronto agli altri comparti del pubblico impiego. Lo studio effettuato dall’Aran, Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, nelle scorse settimane prende in esame i 15 anni che vanno dal 2001 al 2016. Vediamo ...

Torino - il direttore della SCUOLA del Cottolengo scrive a Rocco Casalino : "Chi disprezza i down è contro tutti i più deboli" : L'appello a Conte di don Bonsignori, promotore della Fondazione italiana Autismo, dopo il video in cui il portavoce del premier esprime "schifo" verso i disabili: "Non taccia su una discriminazione becera"