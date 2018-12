Raggi | inaccettabile protesta bus turistici | rovinano vita a 3 mln cittadini

Roma - la protesta dei bus blocca il centro. Raggi : "Inaccettabile" : Traffico in tilt e caos: Roma si sveglia così, con il blocco di piazza Venezia da parte dei bus turistici per protestare contro il nuovo regolamento comunale che vieta loro l'accesso nel centro ...

ROMA - BUS BLOCCANO PIAZZA VENEZIA/ Protesta contro il Comune - Raggi : 'E' inaccettabile' : ROMA, bus turistici BLOCCANO PIAZZA VENEZIA. Ultime notizie, Protesta paralizza il traffico nella Capitale: Ncc e taxi al Senato. Raggi: 'E' inaccettabile'

Raggi ad autisti bus : caos inaccettabile : 12.18 "E' inaccettabile che Roma sia tenuta sotto scacco dai bus turistici: il centro va subito liberato,sciogliete l'assemblea perché state paralizzando la città". Così la sindaca Raggi a una delegazione dei gestori dei bus turistici in protesta sotto il Campidoglio. "E' finito il tempo in cui i bus turistici scorazzano per la città",ha detto Raggi "Abbiamo a cuore il centro storico della nostra città e, se lo abbiamo a cuore, dobbiamo avere ...

Magi : inaccettabile decisione Raggi di aumentare Tari : Roma – “È inaccettabile che la sindaca Raggi paventi un aumento della Tari. I romani dovrebbero cosi’ pagare non tanto i costi dovuti all’incendio del Tmb di via Salaria quanto l’immobilita’ e la mancanza di strategia della giunta Raggi che dall’inizio del mandato non ha adottato il progetto di realizzazione degli eco-distretti elaborato dalla precedente giunta”. “E nemmeno ha sostituito ad ...

Roma - pietre d'inciampo rubate Raggi e Zingaretti uniti : inaccettabile : «Sono stravolta, è una cosa inaudita: quest'atto è la messa in pratica e la conseguenza delle minacce che abbiamo ricevuto nel luglio scorso. Ma queste pietre continueranno a dire la verità a tutti ...

Raggi : inaccettabile pietre d’inciampo trafugate a rione Monti : Roma – Nella notte a Roma venti pietre d’inciampo dedicate alla famiglia Di Consiglio di via della Madonna dei Monti 82, nel rione Monti, sono state divelte e fatte sparire. A denunciarlo l’Associazione Arte in Memoria che dal 2010 si occupa dell’installazione delle pietre nella Capitale. Le pietre rubate erano state installate il 9 gennaio del 2012. “E’ un furto inaccettabile – ha commentato la sindaca ...

De Luca : “Raggi? Beatificata dal M5s come Santa Rita da Cascia. Salvini su inceneritori? Posizione inaccettabile” : “Nell’ultima settimana abbiamo assistito a momenti rivoluzionari, momenti di grande cultura, momenti religiosi impensabili, come il processo di beatificazione di Virginia Raggi. La sindaca di Roma come Santa Rita da Cascia, in barba alle polizze a sua insaputa e alle buche che continuano a riempirsi tristemente di acqua piovana e di lacrime amare dei romani”. Esordisce così, nel suo solito appuntamento settimanale su Lira Tv, ...