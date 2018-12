Export : assessore Caner - in Veneto +2 - 9 p.c. nel 2018 per un valore di 47 mld di euro (2) : (AdnKronos) - Germania e Francia sono i principali mercati di riferimento per le imprese venete, orientate in prevalenza verso mercati e paesi comunitari; ma i produttori veneti si dimostrano capaci di conquistare anche nuovi mercati emergenti extraeuropei: il Messico (più 15 %), l’India (più 11,8 p