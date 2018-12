Bosch Perfectly Keyless | per aprire la macchina basta lo smartphone Addio o quasi ai

PERFECTLY KEYLESS - la sicurezza Bosch per le autovetture : Un hacker impiega meno di cinque secondi per manomettere il normale sistema di accesso KEYLESS di un veicolo, un tipo di furto chiamato “relay station attack”. Tutto questo, però, è destinato a cambiare grazie all’app di chiave virtuale BOSCH. “Il nostro sistema PERFECTLY KEYLESS rivoluziona i sistemi di accesso KEYLESS. È la ‘chiave’ per prevenire i furti digitali” ha dichiarato Harald Kröger, ...