Abusava del fratello disabile

Venezia - arrestato pedofilo di 74 anni. Abusava delle bimbe affidate alla moglie baby sitter : Le violenze venivano perpetrate quando venivano affidate dalle mamme alla moglie dell'uomo che svolgeva per loro attività di baby-sitter.Continua a leggere

Torino - Abusava delle fidanzatine del figlio 14enne : chiesta maxi condanna a 23 anni : Una bruttissima storia arriva dalla città di Torino, dove un uomo di 44 anni avrebbe abusato, più volte, delle fidanzatine del figliastro 14enne. Anche le ragazzine, così come il ragazzo, erano minorenni. Secondo quanto riportato dalla stampa locale e nazionale, gli episodi sarebbero avvenuti in un arco temporale compreso tra il 2008 e il 2009. L'uomo, che di mestiere faceva l'addetto alla security in discoteca, più volte avrebbe costretto il ...

Torino - Abusava delle fidanzatine del figlio 14enne : uomo a processo : Costringeva il figlio 14enne ad ammanettare e bendare le fidanzatine, per poi sostituirsi a lui e violentarle . Un uomo di 44 anni, addetto alla sicurezza in una discoteca, è imputato a Torino con l'...

Abusava delle pazienti e filmava gli incontri : chiesti 8 anni per il medico estetico : A tradirlo è stata l'inclinazione a non avere nessun freno inibitorio con le pazienti. Mentre si spogliavano le filmava di nascosto con microtelecamere inserite negli occhiali e in una radiosveglia ...

Roma - maestro di karate 80enne Abusava delle allieve tredicenni : arrestato : La scusa era quasi sempre la stessa: aggiustare il kimono. Magari nella sala attrezzi o nello spogliatoio. Un espediente per far scivolare la mano e lasciarsi andare a carezze inopportune su bambine ...

Coppia perversa - lei Abusava del bimbo e lui rivendeva i terribili filmati online : La terribile storia di violenza su un bimbo è andata avanti per almeno tre anni fino a quando la polizia ha scoperto i video nell'ambito di una un'indagine più ampia sui filmati di abusi di minori scambiati on-line.--Per anni ha abusato sessualmente di un bambino in tenerissima età, filmando le violenze con lo scopo di incassare dei soldi dalla vendita delle terribile immagini che poi il partner rivendeva. Per questo una donna britannica di 28 ...

La moglie del boss : 'Mio marito Abusava di me e delle mie figlie' : Dopo anni di violenze e sopraffazioni contro di lei e le due figlie ha trovato il coraggio di denunciare il suo aguzzino. Vittima dei ripetuti maltrattamenti fisici e psicologici è la moglie di ...

Taranto - istruttore di palestra Abusava delle allieve 14enni. Arrestato : L'uomo in più occasioni avrebbe abusato sessualmente di alcune sue giovanissime allieve, alcune delle quali anche minorenni, sfruttando la fiducia che le vittime riponevano in lui.Continua a leggere