Sci | C Europa | Razzoli secondo a Obereggen

Sci alpino - Coppa Europa Obereggen 2018 : Giuliano Razzoli secondo per un soffio nello speciale vinto da Istok Rodes : Beffa per Giuliano Razzoli, secondo nello speciale di Obereggen valevole per la Coppa Europa di sci alpino 2018/19. Il campione olimpico di Vancouver 2010 era al comando al termine della prima manche, ma con una seconda discesa non impeccabile, è scivolato nella piazza d’onore a 18 centesimi dal vincitore, il croato Istok Rodes, che chiude con il tempo complessivo di 1:40.73. Sul podio un altro croato, Elias Kolega, terzo a 41 centesimi ...

Sci alpino - Coppa Europa Zauchensee 2018 : strepitosa Nadia Delago! Vince anche la seconda discesa e centra la doppietta! : Davvero un Magic moment per Nadia Delago! La sciatrice nata a Bressanone, infatti, centra una storica doppietta nelle due discese libere in programma oggi a Zauchensee, Austria, valevoli per la Coppa Europa di sci alpino 2018-19. Dopo il brillante successo nella prima prova disputata in mattinata la minore delle due sorelle Delago, ha concesso il bis, dominando anche la seconda discesa di giornata. Nadia Delago, infatti, ha chiuso con il tempo ...

Sci alpino – Coppa Europa : : Sono giorni d’oro per la famiglia Delago: Nadia domina in discesa a Zauchensee, primo trionfo in carriera in Coppa Europa Sono giorni d’oro per la famiglia Delago. Dopo il primo podio in carriera in Coppa del mondo di Nicol, la sorella minore, Nadia, ottiene il primo trionfo in Coppa Europa. A Zauchensee, nella prima delle due discese in programma, l’atleta delle Fiamme Oro ha confermato di trovarsi a proprio agio ...

Sci : C.Europa - nello slalom guida Razzoli : Trentaquattro anni compiuti ieri, con due vittorie e altri otto podi in Coppa del mondo nel palmares, Razzoli è stato lo slalomista di punta della squadra azzurra. Dopo un periodo di crisi, adesso ...

Sci alpino - Coppa Europa Zauchensee 2018 : Nadia Delago segue le orme della sorella e vince la discesa davanti a Suter e Greber! : Dopo la piazza d’onore nella discesa libera di Coppa del Mondo conquistata ieri dalla sorella Nicol in Van Gardena, grande risposta oggi di Nadia Delago, che vince, o per meglio dire, domina, la prima libera di Zauchensee, Austria, valevole per la Coppa Europa di sci alpino 2018/19. La classe 1997, già ieri in prova aveva fatto capire che la pista austriaca le piaceva (facendo segnare il secondo tempo assoluto) ma oggi si è superata, ...

Sci alpino – Coppa Europa : anche Delago jr si fa notare - Nadia seconda nella prova cronometrata della discesa a Zauchensee : anche Delago jr va forte: Nadia è seconda nella prova cronometrata della discesa di Coppa Europa a Zauchensee Nel giorno del primo podio in carriera di Nicol Delago in Coppa del mondo, anche la sorella Nadia va forte in discesa. L’atleta delle Fiamme Oro, di quasi due anni più piccola rispetto a Nicol, ha stabilito il secondo miglior tempo nella prima delle due prove cronometrate effettuate in mattinata a Zauchensee, in Austria, ...

Sci alpino - Coppa Europa Andalo Paganella 2018 : Norvegia in trionfo con cinque atleti in vetta nel gigante - Andrea Ballerin e Hannes Zingerle primi dei nostri : Festival norvegese nel gigante di Andalo-Paganella valevole per la Coppa Europa di sci alpino 2018/19. Sono ben cinque gli scandinavi a monopolizzare le prime posizioni (tutti con distacchi ridottissimi) con Lucas Braathen che si aggiudica la gara con il tempo complessivo di 2:06.13. Al secondo posto, a pari merito, ad un solo centesimo, Atle Lie McGrath (autore di una rimonta di ben 12 posizioni nella seconda discesa) e Fabian Wilkens Solheim. ...

Sci alpino – Coppa Europa : Maurberger brilla nella prima manche di Andalo - è secondo dietro Raschner : Maurberger ci prende gusto, secondo a due centesimi da Raschner dopo la prima manche del gigante di Coppa Europa ad Andalo Simon Maurberger ci prende gusto e lotta ancora per il podio nel secondo gigante consecutivo in corso ad Andalo. L’azzurro è secondo al termine di una prima manche combattutissima, nella quale l’austriaco Dominik Raschner ha stabilito il miglior tempo chiudendo in 1’02″52 e in tre sono alle sue ...

Sci alpino - Coppa Europa Andalo Paganella 2018 : lo svizzero Noger vince il gigante - gli azzurri Ballerin e Maurberger sul podio : Lo svizzero Cedric Noger ha vinto il gigante maschile di Coppa Europa ad Andalo Paganella. L’elvetico aveva già chiuso in testa la prima manche e anche nella seconda ha confermato la sua leadership. Successo per la Svizzera, ma davanti ai propri tifosi è stata una grande Italia. Sono ben due gli azzurri che salgono sul podio. Al secondo posto si è classificato Andrea Ballerin, che sfiora la vittoria, chiudendo a quattro centesimi dalla ...

Sci alpino – Coppa Europa : grand’Italia ad Andalo - Ballerin e Maurberger sul podio : Il gigante maschile di Coppa Europa ad Andalo regala uno splendido doppio podio azzurro con Ballerin e Maurberger rispettivamente secondo e terzo È grand’Italia ad Andalo. Sulla Paganella Andrea Ballerin e Simon Maurberger salgono sul podio del gigante maschile di Coppa Europa vinto dallo svizzero Cedric Noger, che era in testa anche al termine della prima manche. Una grande prova quella dei due azzurri: Ballerin ottiene a 29 anni il ...