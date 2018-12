Perché anche l' ultima versione dell' ecotassa è un pasticcio

Brexit - Perché neanche alla Ue conviene il backstop irlandese : Roberto Gualtieri è il presidente della commissione per i problemi economici e monetari dell'Europarlamento, e per l'Europarlamento segue i negoziati su Brexit. Fa infatti parte del Brexit Steering ...

Nannicini ci spiega Perché con i 5 Stelle non ci si va neanche a cena : Roma. “Io dico da marzo che il congresso andava fatto dopo le europee, per prenderci il tempo di lavorare tutti insieme sul rilancio del Pd, oppure andava fatto subito, già a settembre, per fare chiarezza”, dice al Foglio il senatore Tommaso Nannicini, che non apprezza per nulla la proposta di chi,

La guerra delle Borse : Perché banche e broker si fanno il listino in casa : Da metà anno a inizio ottobre 2018, il numero delle “Borse” delle banche è aumentato del 28%. In particolare si è passati da 109 a ben 140 «Is». Nel 2010, anno che può considerarsi significativo rispetto al consolidamento degli effetti della precedente direttiva Mifid1, gli «Internalizzatori sistematici» erano solamente 32. Insomma: nel giro di 8 anni, anche grazie all’ultima accelerazione, sono più che quadruplicati ...

Perché le banche italiane hanno perso un terzo del valore : La politica fiscale italiana è un grave handicap per le banche, ma la loro valutazione soffre anche di una bassa redditività legata al declino del modello di business tradizionale, accentuato da una ...

Inversione curva dei rendimenti Usa : cosa significa e Perché penalizza le banche : È un dettaglio importante perché significa che per il mercato l'economia Usa corre il pericolo di sprofondare in recessione , rendendo di conseguenza più rischiosi i Bond a breve scadenza,. Secondo ...

IPOCRITA FARE IL PRESEPE/ Perché non ne siamo degni : ma Gesù è venuto anche per chi non lo accoglie... - IlSussidiario.net : Don Luca Favarin è un uomo che davvero dona la sua vita al prossimo. Per questo ha ammonito gli altri a non FARE il PRESEPE: non lo meritano.

Nelle città cadono tutti questi alberi anche Perché parcheggiamo male : Il maltempo che ha colpito e continuerà a colpire l’Italia in questo inverno appena cominciato ha provocato una strage abbastanza vistosa, quella degli alberi. I venti hanno toccato velocità record (con apici ad alta quota di 200 Km/h) e sono innumerevoli, da Nord a Sud, gli alberi che sia in montagna che in città, sono caduti o sono stati abbattuti, circa 14 milioni. Non è soltanto colpa di amministrazioni ...

Vieni da me - Raffaello Tonon e il dramma da Caterina Balivo : 'Perché ho pensato anche al suicidio' : Raffaello Tonon , ospite oggi da Caterina Balivo a Vieni da me , ha raccontato del periodo in cui era depresso . "Non l'ho mai tentato, ma ho pensato al suicidio . Avevo attrazione per il vuoto della ...

Dazi : Perché Trump ora vuole colpire anche le auto : La reazione del presidente Usa arriva dopo la decisione di Gm di chiudere 5 stabilimenti in Nord America per trasferire la produzione all'estero

Il decreto Sicurezza è legge : cosa cambia (e Perché il Pd ha protestato con maschere bianche) : Approvato il pacchetto di norme voluto da Salvini: stretta sull'immigrazione e sul sistema Sprar, ma anche Daspo urbano...

Falcao a Roma - il post del figlio Giuseppe : 'Martedì invidierò Totti. Papà - Perché non incontri anche me?' : Un appello accorato da un cuore spezzato. Giuseppe , che di cognome fa Falcao, chiede di incontrare il padre, salutarlo, vederlo anche se solo di sfuggita, per un attimo. Eccolo l'appello sul profilo ...

Gli studenti del Tasso occupano (anche) Perché non gli piace il reddito di cittadinanza : Per i presidi non è altro che "una moda". Per gli studenti è un modo di mostrare la propria coscienza politica e di contestare misure come il reddito di cittadinanza o il decreto sicurezza. Fatto sta che a Roma le occupazioni stanno paralizzando, anche se a singhiozzo, l'attività anche in alcuni dei licei più prestigiosi della Capitale. Dopo il Mamiani, il Virgilio, il Socrate, ...

Venezia : Arrigo Cipriani - anche ai miei tempi multa perchè giocavamo a pallone : Venezia, 21 nov. (AdnKronos) - "Non mi sembra una cosa molto grave: quando eravamo bambini e giocavamo a calcio nei campi e campielli del centro storico la parola d'ordine era 'ocio al gebi', e cioè 'attenti al vigile', perchè se ci beccava un vigile anziano magari questo chiudeva un occhio, se inve