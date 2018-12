Paolo Del Debbio torna su Rete 4 al posto di Gerardo Greco | l’indiscrezione

Biglietti Napoli-Spal - come acquistare i tickets per la sfida del San Paolo Del 22 dicembre : Sabato 22 dicembre (ore 15.00) si giocherà Napoli-Spal, match valido per 17^ giornata della Serie A 2018-2019. Allo Stadio San Paolo i partenopei cercheranno di regalare una grande gioia al proprio pubblico in prossimità delle festività natalizie: gli azzurri, reduci dalla vittoria in extremis sul campo del Cagliari grazie alla quale sono riusciti a confermarsi al secondo posto in classifica a otto punti di distacco dalla capolista Juventus, ...

Paolo Fox 2019 oroscopo : previsioni delle stelle per ogni segno : oroscopo 2019 di Paolo Fox: le previsioni zodiacali dei segni d’acqua Mancano poco più di dieci giorni all’arrivo del 2019 e, come ogni anno, Paolo Fox si prepara a rivelare le sue previsioni dell’oroscopo dell’anno nuovo che renderà note, come da tradizione, nella puntata speciale de I Fatti Vostri dedicata all’astrologia, in onda lunedì 31 dicembre a partire dalle 11.00 su Rai2. In attesa di scoprire quelle che ...

Rete4 - la rivincita di Paolo Del Debbio : Gerardo Greco silurato dopo gli scarsi ascolti di W l’Italia : Mediaset cambia linea editoriale e riapre la cosiddetta televisione “populista”, imputata dopo le elezioni politiche di aver trascinato alla vittoria la Lega. Paolo Del Debbio torna a gennaio col suo talk a forte impronta sovranista. Mandato in soffitta Gerardo Greco che solo a settembre Pier Silvio Berlusconi aveva tolto alla Rai, dove dirigeva il giornale radio dopo aver condotto per anni Agorà, il programma di informazione mattutino su ...

Oroscopo domani di Paolo Fox : previsioni del 19 dicembre : Oroscopo Ariete, Toro e Gemelli: previsioni domani di Paolo Fox, 19 dicembre Nuovo appuntamento con l’Oroscopo di domani secondo le previsioni di Paolo Fox, l’astrologo per eccellenza che ogni giorno svela le sue pillole astrologiche per i dodici segni zodiacali. Ariete: domani saranno molto forti tanto che riusciranno a superare diverse sfide che si pareranno di fronte a loro. Sul lavoro andranno meglio così come in amore. Toro: ...

Accordo tra FederlegnoArredo e Intesa SanPaolo : 100 milioni per aiutare la filiera del legno : Una buona cura del patrimonio boschivo aiuta a rilanciare l'economia montana e nel contempo a mantenere curato l'assetto idrogeologico. Come banca del territorio, ci sentiamo responsabili anche del ...

Muhammad Alì - il pugno di Dio : la vita del più grande pugile di sempre raccontata da Paolo Marcacci : Un ritratto appassionato, ricco di inediti aneddoti e piccoli segreti di un atleta straordinario. Muhammad Ali o Cassius Clay, se volete, è considerato il più grande pugile del mondo; Paolo Marcacci ne tratteggia la vita, non solo da atleta, ripercorrendo le tappe principali delle sue indimenticabili vittorie e delle scelte da uomo libero che lo hanno trasformato in un'icona ...

Paolo Fox - oroscopo del giorno : previsioni di oggi - 18 dicembre : oroscopo di Paolo Fox oggi: le previsioni zodiacali del 18 dicembre 2018 Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox a I Fatti Vostri. L’astrologo ha svelato le previsioni del 18 dicembre 2018. Anche ieri Paolo Fox ha anticipato l’oroscopo di oggi sottolineando che il Toro si riprenderà, mentre la Vergine dovrà sistemare ancora qualche questione. Il Capricorno penserà invece a nuovi progetti. Per quanto riguarda i segni di ...

Paolo Del Debbio potrebbe ritornare nella prima serata di Rete 4 : Paolo Del Debbio potrebbe riconquistare il posto perduto qualche mese fa. Trattasi in questo momento di "rumors", lanciati da un noto sito che tratta di televisione, ma visti i flop dei nuovi volti di Rete 4 come Gerardo Greco, che è conduttore del talk ormai in fase di cancellazione W L'Italia ed anche direttore del TG4, si potrebbe ripuntare di nuovo sull'"usato sicuro". Effettivamente, il canale Mediaset diretto da Sebastiano Lombardi ha ...

I Retroscena di Blogo : Paolo Del Debbio torna nel prime time di Rete 4? : Ci siamo occupati solo poche ore fa della notizia del ritorno su Rai2 di Simona Ventura dalla porta principale alla conduzione di X Factor 2019 con tanto di rivincita personale, che di altra rivincita ci dobbiamo occupare adesso. Secondo le informazioni in nostro possesso pare che ad inizio 2019 torni in onda nella prima serata di Rete 4 un vecchio inquilino di questa fascia oraria, che fu defenestrato da questo slot per far posto al ...

Tiro a volo - Paolo Cavarzan si aggiudica la vittoria del circuito invernale 2018 del Concaverde : Dopo averla sfiorata l’anno scorso, stavolta l’atleta trevigiano si aggiudica la vittoria del circuito invernale 2019 del Concaverde Chi la dura la vince. È stato il pluridecorato Paolo Cavarzan a mettersi meritatamente in tasca i biglietti con destinazione Doha, messi in palio anche quest’anno dal Trap Concaverde per il vincitore del circuito invernale, insieme all’iscrizione al Qatar Shotgun Open 2019, una delle più prestigiose ...

Paolo Bonolis - festa a tema unicorni per gli 11 anni della figlia Adele : In occasione del compleanno della figlia Adele, Paolo Bonolis si è scatenato: il popolare conduttore romano ha deciso di organizzarle una festa a tema unicorni, vestendo le bambine come i famosi animali fantastici.Il risultato potete vederlo qui sotto, con la madre della bambina, Sonia Bruganelli, che non ha perso occasione per immortalare il divertente momento e piazzarlo sul social network Instagram, incassando anche in questo caso ...

Oroscopo oggi Paolo Fox : le previsioni del giorno 16 dicembre : Oroscopo Paolo Fox del giorno: le previsioni di oggi, domenica 16 dicembre 2018 Non mancherà neanche oggi l’appuntamento con le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox per tutta la settimana, con la classifica dei 12 segni zodiacali, che il re delle stelle di Rai2 svelerà, come da tradizione, più tardi in quel di Mezzogiorno in Famiglia con Massimiliano Ossini, Adriana Volpe e Sergio Friscia. E, in attesa di sapere come sarà la ...

#QCC – Quelli che il calcio – Dodicesima puntata del 16/12/2018 – Con Mia Ceran e Luca e Paolo. Gli ospiti. : Quelli che il calcio resiste al calcio spezzatino ormai imposto per la Serie A e ritorna, da questo pomeriggio alle 13:50, con la Dodicesima puntata della ventiseiesima edizione. Informazione, comicità e ironia per una trasmissione che, anche quest’anno, vedrà al proprio timone il trio composto da Mia Ceran e Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Quelli CHE IL calcio | Il cast Oltre allo spettacolo, lo spazio più importante ...

Paolo Marzotto parla di Gemma Galgani : "Sono deluso da una donna che non sa esattamente ciò che vuole" : Le avventure di Gemma Galgani a Uomini e Donne offrono molto spesso delle vicende con continui colpi di scena, l'ultimo in ordine di tempo riguarda la movimentata frequentazione intrapresa con Paolo Marzotto dopo la breve relazione avuta con Rocco Fredella e terminata (per ora) in malomodo.Gemma e Paolo fino a qualche tempo fa parevano non avere molti problemi, lui si era appassionato ai pregi della dama mentre lei si lasciava andare a ...