Fortnite | scoperto un misterioso uovo tra i file di gioco in seguito alla pubblicazione

Fortnite : i giocatori hanno scoperto una strana formazione di nubi all'orizzonte : Gli eventi a tema non sono ormai una novità per Fortnite e tra portali dimensionali, cubi giganti e misteriosi meteoriti non ci si annoia mai. Con l'arrivo della stagione natalizia, Epic ha anche addobbato la mappa con alberi di Natele, festoni e luci colorate. Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, alcuni indizi suggeriscono l'arrivo di un evento a tema, basti pensare al nuovo completo invernale Frostbite e la skin Battuta di Caccia, ...

Un giocatore di Fortnite ha scoperto un portale di teletrasporto sotto Bosco Blaterante : La spaccatura sotto la zona del Bosco Blaterante di Fortnite è apparentemente diventata un teletrasporto a quattro vie, riporta VG247.com.L'arrivo della patch di Fortnite v6.30 ha portato un cambiamento nel mondo del gioco che potrebbe non essere immediatamente evidente.Nel bunker sotto l'area di Bosco Blaterante, esisteva una spaccatura che i giocatori pensavano fosse collegata all'arrivo della prossima stagione del gioco. Questa frattura è ora ...

Scoperto castello segreto in Fortnite - arma letale imminente e nuove skin : Fortnite Intel ha reso noto che presto le nuove Mounted Turret verranno inserite in Fortnite Battle Royale. Forse i giocatori potranno ricevere le Torrette già con il prossimo aggiornamento in programma per mercoledì 14 novembre. Le Mounted Turret dovrebbero avere proiettili illimitati e una potenza di fuoco a lunga gittata. Potrebbero quindi essere delle armi davvero letali. Per il momento non sono state svelate le le caratteristiche ...