Wanda Nara | “L’Inter voleva mandare Icardi alla Juventus”

Wanda Nara : 'Volevano mandare Icardi alla Juve' : L'estate scorsa si è parlato di un possibile trasferimento alla Juventus di Mauro Icardi, ora la sua compagna e procuratrice Wanda Nara, in un'intervista rilasciata all'interno della trasmissione Mediaset 'Tiki Taka' ha chiarito i retroscena di questa vicenda. La vicenda del rinnovo di Icardi L'agente pensa che il suo assistito non stia ricevendo il giusto trattamento dalla società in cui milita e il discorso del suo rinnovo al momento è in ...

Inter - Wanda Nara shock : “Icardi aveva un piede alla Juve! Il rinnovo è lontanissimo” : Inter, Wanda Nara mette paura ai tifosi nerazzurri parlando del rinnovo del marito ed assistito Mauro Icardi, il quale è stato vicinissimo all’approdo alla Juve “Nell’ultima finestra di mercato aveva un piede fuori, è stato Mauro a rifiutare pur di restare all’Inter, ha rifiutato anche più soldi. Scambio con Higuain? La Juventus per convincermi mi ha detto che avrebbe fatto coppia con Ronaldo, e alla fine è arrivato ...

Inter-Icardi - il clamoroso annuncio di Wanda Nara a Tiki Taka : E’ in corso una puntata scoppiettante della trasmissione Tiki Taka, un appuntamento che regala sempre argomenti di grande interesse. E’ il momento di analizzare la 16^ giornata del campionato di Serie A ma si parla anche di calciomercato, in studio come al solito Wanda Nara che parla del futuro dell’attaccante Mauro Icardi, annuncio clamoroso: “Rinnovo? Lontanissimo”. Dubbi dunque sul futuro del calciatore ...

Il tweet di Wanda Nara ha mandato fuori strada i tifosi? Icardi ha firmato il rinnovo - ma non (ancora) con l’Inter : Wanda Nara ha bluffato con i tifosi dell’Inter? La moglie di Mauro Icardi in uno dei suoi ultimi tweet potrebbe non essersi riferita al rinnovo con i nerazzurri Wanda Nara, moglie ed agente di Mauro Icardi, solo qualche giorno fa su Twitter ha scritto: “è oltre mezzanotte e io sono ancora qua a leggere le pagine del rinnovo”. I tifosi dell’Inter, come prevedibile, hanno fantasticato su un possibile prolungamento del ...

Inter - il rinnovo di Icardi è ormai cosa fatta : ma il problema adesso si chiama… Wanda Nara : Al club nerazzurro non è piaciuto il tweet della moglie di Maurito, a cui verrà chiesto in sede di rinnovo di gestire meglio la situazione Manca ormai davvero poco all’annuncio del rinnovo di Mauro Icardi con l’Inter, l’attaccante argentino firmerà il prolungamento con il club nerazzurro all’inizio del 2019, quando il campionato sarà fermo per la sosta invernale. Instagram @Wanda_Icardi I dettagli economici sono ...

Sanremo 2019 - a sorpresa spunta anche Wanda Nara : Wanda Nara lanciatissima in campo e fuori. La moglie e manager di Mauro Icardi è una forza della natura. Ha pianto per l'eliminazione in Champions ma pochi giorni dopo, con un tweet a mezzanotte e ...

Inter-Udinese - Wanda Nara a San Siro con le figlie : Francesca e Isabella cantano l’inno nerazzurro [VIDEO] : Wanda Nara a San Siro per Inter-Udinese: la moglie di Icardi insieme alle figlie Francesca ed Isabella per sostenere il marito Wanda Nara allo stadio con le figlie Isabella e Francesca sostiene il marito Mauro Icardi. Le storie Instagram della Wags testimoniano il tifo nerazzurro delle due piccole e il loro entusiasmo nell’essere nell’impianto sportivo milanese per vedere il padre calciatore in azione. >>> CLICCA QUI ...

Wanda Nara a Sanremo 2019 - l’indiscrezione sulla partecipazione della moglie di Icardi al Festival : Wanda Nara, moglie di Mauro Icardi, ha raggiunto un grado di popolarità tale da renderla una papabile ospite del prossimo Festival di Sanremo Wanda Nara potrebbe partecipare al prossimo Festival di Sanremo. La bella moglie di Mauro Icardi potrebbe infatti presenziare sul palco dell’Ariston insieme al calciatore di punta dell’Inter di Spalletti. La popolarità sui social, la sua fama come Wags e le sue recenti partecipazioni ...

