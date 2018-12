Una scia di turbolenze

Cesare Battisti potrebbe aver lasciato il Brasile - ministro ammette : “È Una possibilità” : Il ministro brasiliano della Pubblica sicurezza non esclude che Cesare Battisti, condannato in Italia per omicidio e ricercato per essere estradato, sia fuggito dal Brasile. È questa una ipotesi fra quelle prese in considerazione dalla Polizia federale. Salvini: “Non metteremo premi o wanted. Ma sono fiducioso sul fatto che si possa risolvere positivamente”.Continua a leggere

Francia - dramma durante Una partita : calciatore si accascia a terra e muore : In Francia un calciatore dilettante di trentacinque anni si è accasciato improvvisamente a terra mentre era in corso una partita di calcio. Ogni soccorso si è purtroppo rivelato inutile. Il dramma si è consumato domenica. Sul cadavere del calciatore sarà effettata l'autopsia per chiarire le cause del decesso.Continua a leggere

Giorgio Manetti ho Una nuova fidanzata e mi lascia tranquillo : Giorgio Manetti è stato intervistato da ‘Uomini e Donne Magazine’, ha confessato di essere tornato, da qualche settimana, da Praga, dove ha trascorso una vacanza con la nuova compagna, con cui condivide passioni e interessi: “Mi piace il divertimento, anche se mi interessa pure fare una vacanza culturale. Come lei, amo molto andare indietro nel tempo nei posti dove non ci sono negozi, nè centri commerciali. ”Della nuova fidanzata non ...

“Ha lasciato morire Una ragazza dopo aver fatto sesso violento” : milionario condannato a 3 anni : Natalie Connolly, una ragazza di 26 anni mamma di una bimba, è stata trovata morta in una casa a Kinver, in Inghilterra, nel dicembre del 2016. Ora l'imprenditore che era con lei, un 40enne milionario, è stato condannato per omicidio colposo a 3 anni e 8 mesi di carcere.Continua a leggere

Fabrizio Corona racconta : 'Asia mi ha lasciato con Una canzone - è stata geniale' : Nel corso della puntata di "Non è l'Arena", programma condotto da Massimo Giletti, Fabrizio Corona ha raccontato la verità su come lo ha lasciato Asia Argento: l'attrice gli ha inviato un messaggio con scritto "addio" e un video di una canzone dell'artista italiano Piero Ciampi. Le parole incastonate tra quelle note lasciavano intendere chiaramente le intenzioni della donna, ovvero, quelle di interrompere il rapporto. Corona è rimasto spiazzato ...

Giorgio Manetti : "La mia nuova fidanzata mi lascia tranquillo. Isola dei Famosi 2019? Sarebbe Una bella esperienza" : Giorgio Manetti, intervistato da 'Uomini e Donne Magazine', ha confessato di essere tornato, da qualche settimana, da Praga, dove ha trascorso una splendida vacanza con la nuova compagna, con cui condivide passioni e interessi: Mi piace il divertimento, anche se mi interessa pure fare una vacanza culturale. Come lei, amo molto andare indietro nel tempo nei posti dove non ci sono negozi, nè centri commerciali. La nuova fidanzata, ...

Anticipazione Una Vita : Rosina disperata lascia Liberto - ecco perché : Una Vita anticipazioni: Rosina scopre di non essere incinta e lascia Liberto Nelle prossime settimana a Una Vita accade davvero di tutto. Oggi ci concentriamo però solo su Rosina. L’amore tra la dolce donna di Acacias 38 e il bel Liberto prosegue a gonfie vele. In ogni caso, qualcosa sta per rovinare la loro meravigliosa […] L'articolo Anticipazione Una Vita: Rosina disperata lascia Liberto, ecco perché proviene da Gossip e Tv.

Beautiful lascia il posto a Una Vita che raddoppia : ecco da quando : Brutte notizie per i fan di Beautiful che non solo devono subire ogni giorno tagli, ritardi e una quantità enorme di pubblicità durante la messa in onda, ma che adesso dovranno dire addio alla soap americana. Quella che inizia oggi è l’ultima settimana di programmazione per Beautiful che da lunedì lascerà posto ad Una Vita. La soap spagnola raddoppia, tra una vacanza e l’altra, approfittando dell’assenza di Beautiful e, da ...

Principe William : è spuntata Una vecchia intervista su quando si era lasciato con Kate Middleton e ti sentirai in imbarazzo per lui : LOL The post Principe William: è spuntata una vecchia intervista su quando si era lasciato con Kate Middleton e ti sentirai in imbarazzo per lui appeared first on News Mtv Italia.

ALESSANDRO CATTELAN LASCIA X FACTOR? / 'È Una fetta grossa di vita : arriverò al nono anno - poi vediamo...' : ALESSANDRO CATTELAN condurrà il suo ultimo X Factor nel 2019: le parole nell'intervista riLASCIAta al Corriere della Sera.

Luciana Littizzetto e Davide Graziano si sono lasciati/ 'Stiamo vivendo Una situazione complicata' : Luciana Littizzetto e Davide Graziano si sono lasciati: sono stati insieme per 20 anni, hanno due figli in affido. Le parole della comica.

Caduta Marc Gisin - gli aggiornamenti : nessUna lesione cerebrale grave per lo sciatore svizzero : L'incidente Nel corso della discesa libera di Coppa del Mondo in Val Gardena, lo svizzero era caduto ad altissima velocità sbattendo violentemente la schiena. Gisin ha perso subito i sensi ed è stato ...

Nabil Shaath : "Le ambasciate a Gerusalemme - Una ferita mortale alla pace in Palestina" : È l'uomo delle svolte storiche. Colui che negoziò con Yitzhak Rabin, allora primo ministro d'Israele, il riconoscimento da parte dello Stato ebraico dell'Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp) di Yasser Arafat: da lì si aprì il percorso che portò agli accordi di Washington del settembre 1993: Nabil Shaath, già ministro degli Esteri palestinese, primo consigliere diplomatico del ...