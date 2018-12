Massimo Boldi e la verità sull' addio a De Sica | L' ho lasciato per colpa di De

Massimo Boldi : "Lasciai De Sica perché non sopportavo De Laurentiis : metteva becco su tutto" : "Aurelio De Laurentiis era molto ingombrante: decideva cosa andava bene e cosa no nei copioni, interveniva nella sceneggiatura, metteva becco sulle parti da girare insieme e su quelle da recitare da soli. Ero un po' stufo, solo. Accettai l'offerta di Medusa e mi misurai con un progetto soltanto mio. Non abbandonai Christian, ma De Laurentiis". In un'intervista rilasciata al settimanale Oggi, Massimo Boldi torna sulla rottura con lo storico ...

Che fuori tempo che fa - Massimo Boldi racconta la divertente storia che ha creato il tormentone “Bestia che dolore” : Ospite a Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio su Rai1 Massimo Boldi ha raccontato la divertente storia che ha creato il celebre tormentone “Bestia che dolore!”. All’origine di tutto c’erano “botte vere”, che Teo Teocoli inavvertitamente gli dava in scena. L'articolo Che fuori tempo che fa, Massimo Boldi racconta la divertente storia che ha creato il tormentone “Bestia che dolore” proviene da Il ...

Domenica In - Christian De Sica e Massimo Boldi : «Siamo tornati grandi amici» : Il titolo del loro nuovo film è estremamente significativo del loro riavvicinamento: Christian De Sica e Massimo Boldi sono tornati Amici come prima . I due attori, ospiti di Mara Venier a Domenica In ...

Amici Come Prima di Christian De Sica e Massimo Boldi fa discutere per come viene trattata l'omosessualità - : ... transessuali , compresa Elenoire Ferruzzi , e omosessuali, mai un 'cinepanettone' della coppia era stato tanto inclusivo ha scritto CineBlog se non fosse che la visione del mondo LGBT di De Sica & ...

Massimo Boldi - Christian De Sica e la verità sulla lite : «Mai successo - lo dicevamo per assecondare gli altri» : Massimo Boldi e Christian De Sica , dopo anni di separazione, come riportato da Leggo.it sono tornati insieme sul grande schermo col cinepanettone Natale a Miami. I due dopo anni di proficua ...

Massimo Boldi e la misteriosa bionda : «Con Arianna solo un bacetto» : «Il Natale regala un altro nipotino, un maschio». Massimo Boldi a Domenica Live parla del ritorno al cinema in coppia con Christian De Sica, ma anche della sua vita. Barbara D’Urso vuole dettagli sull’amore e fa domande sulle due giovani con le quali in più di un’occasione Boldi è stato fotografato. La prima di cui si parla è la bionda Arianna. «Arianna è una mia amica» dice Boldi. Barbara D’Urso però non si accontenta ...

Domenica Live – Puntata del 9 dicembre 2018 – Lory Del Santo - Massimo Boldi - Alexander-Fongaro tra gli ospiti. : Ritorna anche questa settimana Domenica Live. La nuova stagione è sempre guidata da Barbara D’Urso come testimoniano anche gli spot in cui veste i panni di hostess di volo. Si tratta del settimo anno consecutivo per la conduttrice che la vede protagonista quest’anno di un nuovo scontro: a Domenica In dopo Cristina Parodi (che comunque […] L'articolo Domenica Live – Puntata del 9 dicembre 2018 – Lory Del Santo, Massimo Boldi, ...

La prova del cuoco : Anche Massimo Boldi e Bruno Vespa nella giuria della quattordicesima settimana (Anteprima Blogo) : Lunedì 3 dicembre parte la quattordicesima settimana di messa in onda dell'edizione 2018-2019 della prova del cuoco. Il programma del mezzogiorno di Rai1 che quest'anno ha raggiunto la maggiore età, torna con nuove ricette che spaziano attraverso l'infinito territorio enogastronomico del nostro paese, il tutto guidato da Elisa Isoardi.Come è d'abitudine qui su TvBlog alla vigilia di una nuova settimana di programmazione, vi diamo in ...

Film di Natale in uscita : Christian De Sica e Massimo Boldi in ‘Amici come prima’ : Il Natale si avvicina e ben presto usciranno al cinema diversi Film. Non mancheranno, come tutti gli anni, i cinepanettoni. Per le festività ci sarà una grandissima novità, ovvero il ritorno della coppia Christian De Sica e Massimo Boldi. I due attori, dopo qualche anno di separazione artistica, sono nuovamente fianco a fianco in una pellicola natalizia. A 13 anni di distanza dall’ultima volta, si potrà tornare a ridere con una commedia in cui ...