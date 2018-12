Malato terminale scrive un libro per la figlia | Voglio raccontare a Giulia chi era

Londra - nozze contro il tempo per 24enne Malato terminale : il Sì di Darren e Lauren ha i giorni contati : La coppia si è conosciuta nel 2015 al funerale di un loro amico, anche lui affetto da fibrosi cistica. Un'amica di famiglia ha aiutato i due innamorati a coronare il loro sogno d'amore in 14 giorni, ...

Ghiacciaio dei Forni 'Malato terminale' : L'unica soluzione, secondo la scienza, è quella di abbandonare carbone, petrolio e gas, accelerare la transizione energetica verso un mondo totalmente rinnovabile, oltre che diminuire il consumo di ...

Morto nonno Mariano - Malato terminale sfrattato a 90 anni/ Il caso scoperto da Le Iene : commozione sui social - IlSussidiario.net : Morto nonno Mariano, malato terminale sfrattato a 90 anni. Il caso scoperto da Le Iene: commozione sui social per la sua scomparsa

Gb - suicidio assistito : Corte Suprema dice no alla richiesta di un Malato terminale : Niente suicidio assistito in Gran Bretagna . Noel Conway, paziente terminale 68enne affetto da una malattia del motoneurone e simbolo di questa battaglia, ha perso oggi la sua sfida legale di fronte ...

Nicola Porro : 'Il nostro Paese è un Malato terminale in attesa della morfina per non soffrire' : Siamo un Paese senza speranza ormai, per colpa di questo governo ma non solo. Traccia uno scenario tragico per l'Italia Nicola Porro. La situazione al momento è questa: 'Gli italiani hanno investito ...

«Figlia mia - ti racconto chi è il tuo papà - Malato terminale» : Sa di non avere a disposizione tutto il tempo che gli sarebbe servito per «crescere ed educare» la sua piccola Giulia Grace, «portarla al primo giorno di scuola, prepararle il suo cibo preferito con amore, fare un viaggio da solo con lei». Andrea Bizzotto, 33 anni, è un ingegnere industriale di Cittadella, provincia di Padova, e soprattutto un papà. Un papà malato: ancora prima che nascesse la sua bimba, ha saputo di avere quello che «nessuno ...

Padova - papà Malato terminale scrive un'autobiografia per la figlia : "Così saprai chi sono davvero" : Andrea Bizzotto, 33 anni, lotta contro un tumore raro. I medici gli hanno dato pochi mesi di vita. Che lui vuole spendere per scrivere un libro e lasciare una traccia concreta di sé nella vita della sua bimba di un anno e mezzo

Cassazione : nessuna attenuante a chi uccide un Malato terminale per pietà : La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un 88enne che aveva ucciso la moglie malata di Alzheimer dopo averla accudita in casa per anni. Dopo u ricovero per l'aggravarsi delle sue condizioni, l'uomo decise di ucciderla con l'intento di risparmiarle altre sofferenze. Per i giudici non ci può essere nessuna attenuante morale o sociale.Continua a leggere