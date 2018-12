Coppa del Mondo | Delago seconda nella discesa della Saslong in Val Gardena

Sci - Coppa del Mondo : Delago seconda in discesa sulla Saslong : ... che ha chiuso dietro solo a Ilka Stuhec nella discesa di Coppa del Mondo in Valgardena, sulla pista Saslong che per la prima volta ha ospitato una gara donne. La slovena ha vinto in 1'22''81 mentre ...

Biathlon - Coppa del Mondo Nove Mesto 2018 : gli orari delle gare e come vederle in tv e streaming : La Coppa del Mondo di Biathlon fa tappa in Repubblica Ceca: quattro giorni di gare a Nove Mesto proveranno a dare una nuova conformazione alla classifica. Questa volta a scendere in pista per primi saranno gli uomini, che giovedì 20 alle ore 17.30 affronteranno la sprint, stesso format in cui saranno impegnate il giorno dopo, venerdì 21, alla stessa ora, le donne. Proprio le ragazze avranno poco tempo per recuperare, infatti sabato 22 sarà già ...

Coppa del Mondo - Delago seconda nella discesa libera in Val Gardena : L'azzurra Nicol Delago - 22 anni, gardenese doc e primo podio in carriera - si è classificata seconda, 1'22'95, nella discesa di Coppa del Mondo in ValGardena, sulla pista Saslong che per la prima volta ha ospitato una gara donne. La competizione è stata vinta in 1'22'81 dalla slovena Ilka Stuhec, 28 anni e 8/o successo in Coppa. Terzo ...

Sci - Coppa del mondo : Delago seconda nella discesa in Val Gardena : VAL Gardena, BOLZANO, - L'azzurra Nicol Delago - 22 anni, gardenese doc e primo podio in carriera - si è classificata seconda, 1'22'95, nella discesa di coppa del mondo in Val Gardena , sulla pista Saslong che per la prima volta ha ospitato una gara donne. La competizione è stata vinta in 1'22'81 dalla slovena Ilka Stuhec , 28 anni e 8° successo in coppa. ...

Sci - Coppa del mondo : discesa libera Saslong - seconda l'azzurra Nicol Delago : Grazie al tempo di 1'22"95, Nicol Delago è seconda nella discesa libera della Val Gardena. Per l'altoatesina non poteva esserci posto migliore per conquistare il primo podio in Coppa del mondo: sulla pista di casa per lei che ha iniziato a sciare proprio qui all'età di due anni. Nicol è stata protagonista di una gara perfetta ed è riuscita a essere morbida e scorrevole lungo tutto il ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Val Gardena 2018 : Nicol Delago è sul podio! Incontenibile l’azzurra : “Sono andata giù a tutta” : Si tinge d’azzurro la Val Gardena: Nicol Delago è seconda al momento nella discesa libera femminile valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. L’azzurra ha mostrato all’arrivo e poi nelle prime dichiarazioni a caldo tutta la sua gioia. Incontenibile l’azzurra ai microfoni della Rai, anche a gara ancora in corso. Delago ovviamente è cosciente della gran prova offerta e vede realizzarsi proprio in Val Gardena un sogno: ...

RISULTATI Coppa ITALIA PRIMAVERA / Diretta gol live score - ottavi : la lunga crisi del giovane Milan : RISULTATI COPPA ITALIA PRIMAVERA: Diretta gol live score delle tre partite che martedì 18 dicembre inaugurano il programma degli ottavi di finale.

Discesa Val Gardena streaming video e tv : tutto pronto - si comincia! - sci femminile Coppa del Mondo - : Diretta Discesa Val Gardena streaming video e tv, risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci femminile: favorite e azzurre , oggi 18 dicembre, .

Freestyle - Coppa del Mondo San Candido 2018 : i convocati dell’Italia dello skicross. Lucrezia Fantelli unica donna : Dopo l’apertura stagionale di Arosa, la Coppa del Mondo di skicross Freestyle fa tappa a San Candido, in Italia: sono dieci gli azzurri convocati e tra di essi l’unica donna è Lucrezia Fantelli, che all’esordio ha fatto segnare il miglior piazzamento in carriera, giungendo 13ma dopo essere stata eliminata ai quarti di finale. Si infoltisce invece la rappresentanza maschile: passano da tre a nove gli italiani in gara, che ...

Skicross - San Candido ospita la seconda tappa di Coppa del Mondo : dieci gli azzurri convocati : Skicross, in dieci a San Candido per la seconda tappa di Coppa del Mondo: con Lucrezia Fantelli convocati nove uomini Archiviata la prima gara stagionale disputata ad Arosa con il tredicesimo posto di Lucrezia Fantelli (miglior risultato in carriera), la nazionale di Skicross prepara già il prossimo appuntamento, in programma a San Candido, in Italia. Giovedì 20 dicembre doppie qualificazioni: la prima prova sarà valida per la gara di ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2018-2019 - Nove Mesto. Tracciato ad alto gradimento per l’Italia a caccia di conferme : La Coppa del Mondo di Biathlon scende dai 1000 e passa metri di Hochfilzen ai 620 di Nove Mesto, in Repubblica Ceca e tutta in discesa appare anche la prima parte di stagione della squadra azzurra che si è presa tante soddisfazioni, soprattutto al femminile, nelle prime due tappe di Pokljuka e Hochfilzen e non vuole fermarsi. Il Tracciato di Nove Mesto negli ultimi cinque anni, ha ospitato nel 2013 il Campionato del Mondo e nel 2014 e nel 2016 ...

Coppa del Mondo di Combinata in Val di Fiemme. Intervista all'azzurro Alessandro Pittin : Come valuti il trampolino di Predazzo HS135? " un trampolino che storicamente non mi ha mai sorriso, ma già lo scorso anno in allenamento nei giorni precedenti le gare di Coppa del Mondo ho fatto ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2018-2019 - Nove Mesto. Tracciato ad alto gradimento per l’Italia a caccia di conferme : La Coppa del Mondo di Biathlon scende dai 1000 e passa metri di Hochfilzen ai 620 di Nove Mesto, in Repubblica Ceca e tutta in discesa appare anche la prima parte di stagione della squadra azzurra che si è presa tante soddisfazioni, soprattutto al femminile, nelle prime due tappe di Pokljuka e Hochfilzen e non vuole fermarsi. Il Tracciato di Nove Mesto che, negli ultimi cinque anni, ha ospitato (nel 2013) il Campionato del Mondo, nel 2014 e nel ...

Diretta/ Discesa Val Gardena streaming video e tv : il debutto della Saslong - Coppa del Mondo sci femminile - : Diretta Discesa Val Gardena streaming video e tv, risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci femminile: favorite e azzurre , oggi 18 dicembre, .