Calcio | Josè Mourinho non è più l’allenatore del Manchester United!

oasport

: Clamoroso in casa #ManchesterUnited! #Mourinho e il club si separano! Chi sarà il nuovo tecnico? Scopritelo con noi! - VAVEL_Italia : Clamoroso in casa #ManchesterUnited! #Mourinho e il club si separano! Chi sarà il nuovo tecnico? Scopritelo con noi! - MarcoBeltrami79 : Oggettivamente il Manchester United (diventato nella sua gestione DISunited) è una 'squadraccia' e oggettivamente J… - OA_Sport : CLAMOROSO: Josè #Mourinho non è più l'allenatore del #ManchesterUnited. A questo punto toccherà a #Zidane o #Conte? -

(Di martedì 18 dicembre 2018) La notizia era nell’aria, ma quando il sito ufficiale delUnited ha pubblicato la notizia, tutto il mondo delha sentito il contraccolpo:non è più l’allenatore dei Red Devils. La news-bomba giunge con uno stringato comunicato che recita: “IlUnited annuncia cheha lasciato il club con effetto immediato. Vogliamo ringraziare l’allenatore per il lavoro svolto durante questi mesi e augurargli ogni bene per il futuro”.Tre righe asciutte e senza emozioni che, per prima cosa, non chiariscono se sia stato lo “Special One” a rassegnare le dimissioni, oppure se sia stato il club inglese a prendere l’amara decisione (decisamente probabile). Sicuramente l’andamento della squadra che gioca all’Old Trafford non può certo soddisfare la dirigenza con un sesto posto anonimo a ben 19 ...