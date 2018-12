Cacciatore uccide centinaia di cervi | il giudice lo condanna a vedere “Bambi” a

ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 dicembre 2018) È praticamente impossibile guardare Bambi, il cartone animato della Disney uscito nel 1942, senza piangere quando mamma cerbiatto viene uccisa da une il cucciolo resta solo, in una radura, accanto alla madre morta. E proprio a questa scena straziante deve aver pensato ildel Missouri, negli Stati Uniti, quando hato un bracconiere a guardare a ripetizione Bambi. David Berry Jr, questo il nome del, ha ucciso infattidie per questo è statoto a 120 giorni di carcere per bracconaggio ma non solo. Durante il periodo di detenzione infatti, l’uomo dovràa ripetizione il classico d’animazione Disney considerato uno dei film più tristi della storia.Berry e due suoi familiari sono stati arrestati con l’accusa, avanzata dalla Missouri Conservation Authority, di aver uccisodiin tre anni. ...