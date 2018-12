Brrrr | che freddo al Nord! Risveglio polare in pianura Padana | temperature minime fino a

meteoweb.eu

(Di martedì 18 dicembre 2018)stamattina in: lesono piombate per la prima volta in stagione ben al di sotto dello zero in modo diffuso su tutto il territorio padano, e in modo particolare nelle zone dell’Emilia Romagna imbiancate dalla nevicata di ieri, dove l’effetto albedo ha ulteriormente spinto verso il basso la colonnina di mercurio.Ecco lepiù significative di stamattina in: -8,2°C a Bibbiano (Reggio Emilia), -7,3°C a Crevalcore (Bologna), -7,2°C a San Donato (Parma) e Correggio (Reggio Emilia), -7,1°C a Imola, -6,6°C a Sant’Agata Bolognese (Bologna), -6,1°C a Pieve di Soligo (Treviso), -6,0°C a Budrio (Bologna), Rubiera (Reggio Emilia) e Castelfranco Emilia (Modena), -5,9°C a Besnate (Varese), -5,7°C a Bulgarograsso (Como), -5,6°C a Mariano Comense (Como) e Pontida (Bergamo), -5,5°C a Castel Bolognese (Ravenna) e ...