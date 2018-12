Bioshopper per l’ortofrutta | il punto ad un anno dalla legge

meteoweb.eu

(Di martedì 18 dicembre 2018)per? La transizione è avvenuta con un costo che nella maggior parte dei casi si aggira tra 1 e 2 centesimi. Ad un123/2017, che ha definito nuove norme sulle borse di plasticare, l’Adnkronos fa ilcon Assobioplastiche, Altroconsumo e Coop. Dal primo gennaio 2018, infatti, anche i sacchiri e ultrari (ossia con spessore della singola parete inferiore a 15 micron) utilizzati per il trasporto di merci e prodotti, a fini di igiene o come imballaggio primario in gastronomia, macelleria, pescheria, ortofrutta e panetteria, sono biodegradabili e compostabili secondo la norma Uni En 13432, con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile di almeno il 40% e sono distribuiti esclusivamente a pagamento. La normativa, emanata anche per recepire una direttiva dell’Unione europea, non prevede un limite massimo di prezzo, ma ...