Tumore al cervello | sei segnali da non trascurare

Strage nel castello austriaco - l’avvocato del conte omicida : “È malato - ha un Tumore al cervello” : Il conte Anton von Goess, il cinquantaquattrenne accusato di aver ucciso con un fucile da caccia il padre, il fratellastro e la matrigna, una contessa friulana, secondo il suo avvocato avrebbe una grave malattia, un tumore con implicazioni al cervello. La richiesta della difesa è di ritenere l’uomo incapace di intendere e di volere.Continua a leggere

Strage familiare - il figlio pluriomicida ha un Tumore al cervello : Una Strage di famiglia, in un castello austriaco, a pochi giorni da Natale: la vicenda ha traumatizzato la piccola comunità di Mistelbach dal momento che a commettere tre omicidi, sterminando...

Il Tumore al cervello non è imbattibile : scovato il suo punto debole grazie al Dna e ai Big Data : Messa a punto la prima mappa molecolare completa che traccia una carta d’identità dettagliata dei tumori cerebrali che colpiscono bambini e adulti affetti da una delle sindromi genetiche più frequenti, la Neurofibromatosi di tipo 1 (Nf1). A tracciarla è stato un consorzio internazionale di scienziati di 25 istituzioni di tutto il mondo, guidato dagli studiosi italiani Antonio Iavarone e Anna Lasorella. I due hanno lasciato l’Italia ...

A 15 anni ha un Tumore al cervello - Sebastiano operato grazie a una gara di solidarietà : Dopo gli appelli lanciati dal padre online sui social, In appena tre settimane una colletta nazionale e internazionale ha fruttato 40mila euro e nelle ultime 7 ore addirittura altri 30mila euro per poter portare Sebastian a Sidney dove è stato finalmente operato. "Vorrei che questa storia arrivi nelle televisioni Italiane e Australiane e anche in Vaticano perché questa è una grandissima storia" ha scritto il padre.Continua a leggere

Ride anche 17 ore al giorno : bimbo ha un raro Tumore al cervello : Rideva per più di 17 ore al giorno. E l’unica cosa che i genitori sono riusciti a pensare è che lo facesse per felicità. Ma la verità era ben altra. Scioccante. Devastante. Gemma e Ed Young, genitori del piccolo Jack, di Winscombe, nord Somerset, erano sicuri che il piccolo Ridesse di continuo per la gioia. Ma il vero motivo per cui lo faceva era un grave tumore al cervello. Se ne sono accorti per caso, quando, realizzando che il bimbo Rideva ...

Tumore al cervello grosso come un’arancia - bimba rischia di morire. Salvata per miracolo : Chiara è stata sottoposta ad un'intervento d'urgenza all'ospedale di Pesaro l’asportazione di una massa cancerogena nel cervelletto, così grossa da rischiare di mandarla in coma irreversibile. Ora sta bene, potrà crescere e condurre una vita normale.Continua a leggere

Muore a 11 anni per un Tumore al cervello - lo stesso male che ha ucciso la madre. La straziante lettera del papà : "Lucy, quando sei nata quasi 11 anni fa, io e la mamma abbiamo scelto il tuo nome, sapendo che il significato era luce. La tua luce è sempre stata molto luminosa, tesoro mio". Inizia così la straziante lettera che un padre dedica alla figlia, morta a 11 anni per un tumore cerebrale incurabile. L'uomo scrive su Facebook il suo dolore, raccontando che solo 6 anni prima, anche la madre della piccola era stata portata via dallo stesso ...

Medulloblastoma - scoperta una piccola molecola possibile arma contro il Tumore al cervello più frequente nei bambini : È migliaia di volte più piccola di un gene, ma sembra capace di eliminare il Medulloblastoma, il tumore al cervello più frequente nei bambini, e potrebbe permettere di usare un decimo delle dosi di chemio e radioterapia attualmente necessarie per trattarlo: è la minuscola molecola MiR-584-5p, scoperta dai ricercatori dell’UT Health San Antonio, di cui si parla in uno studio pubblicato sulla rivista Nature communications. Questa molecola agisce ...

Padova - un Tumore al cervello se la porta via a otto anni : Quella che si è consumata nelle scorse ore è una vera e propria tragedia [VIDEO]nella quale la vittima, ancora una volta, è una piccola bambina innocente. A soli otto anni, infatti, la piccola Aurora Nordio ha perso la vita dopo una lunga battaglia durata tre anni contro un tumore al cervello che l'ha colpita quando aveva appena cinque anni. Secondo quanto riferisce, tra gli altri, il sito Fanpage.it, è stata vittima di un neuroblastoma e si è ...

Tumore al cervello - la piccola Aurora si è spenta : addio Principessa : PADOVA/CHIOGGIA - La piccola Aurora non ce l'ha fatta: è morta ieri sera in ospedale a Padova la bambina di Chioggia di 8 anni , figlia di un'operatrice sanitaria di Sottomarina , Ve,, che era ...