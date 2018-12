Roma | Villa Mercede | crollata parte del muro perimetrale Una residente ' Un miracolo che

Roma - crollo muro di Villa Mercede : sopralluoghi per messa in sicurezza : A seguito della caduta di una parte del muro di Villa Mercede, nel quartiere San Lorenzo a Roma, i tecnici del Dipartimento Lavori pubblici del Campidoglio, del Dipartimento Ambiente e della Sovrintendenza capitolina ai Beni culturali “hanno effettuato e stanno proseguendo una serie di sopralluoghi sul posto. Sono tuttora in corso i controlli – precisa una nota – ed è stato disposto il transennamento dell’area, per ...

Roma - crolla nella notte muro di Villa Mercede a San Lorenzo : danneggiate 7 auto e 2 moto : È crollato improvvisamente nella notte, alzando una nuvola di polvere e spaventando per il forte boato gli abitanti del quartiere. A cedere un lungo tratto, circa 20 metri, del muro di cinta del parco di Villa Mercede, nel quartiere San Lorenzo a Roma. Nonostante la zona, molto frequentata dalla movida, nessuno è rimasto ferito. danneggiate però sette auto e due moto. Il fatto è avvenuto poco dopo la mezzanotte. A scopo precauzionale via dei ...

