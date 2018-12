Manovra in aula Senato venerdì in attesa dell' accordo con la Ue

Manovra direttamente in aula : Sono state tutte sconvocate le sedute odierne della Commissione Bilancio del Senato che aveva il compito di iniziare a votare gli emendamenti alla Manovra. Il provvedimento è atteso in aula domani. Sarà dunque probabilmente questa la sede per apportare le modifiche concordate ieri sera a Palazzo Chigi.

Manovra - il Senato ostaggio della trattativa tra Roma e Bruxelles. I nuovi saldi slittano all'esame dell'aula : I circa 4mila emendamenti presentati in Senato farebbero pensare alla necessità di una corsa all'ultimo respiro per licenziare la Manovra in tempo. Il testo, infatti, deve ritornare di nuovo alla Camera per il terzo e decisivo via libera: i tempi stringono, Natale si avvicina. E invece palazzo Madama si ritrova ostaggio della trattativa tra il governo italiano e la Commissione europea. Perché i nuovi saldi, con in testa il deficit ...

Manovra riscritta in Aula Senato - nuovi saldi prossima settimana : Roma, 13 dic., askanews, - La Manovra sarà riscritta in Aula al Senato. Il pacchetto di emendamenti del governo frutto del negoziato con la Ue, se avrà esito positivo, arriverà direttamente nell'...

Manovra - lo sfregio del grillino Fico al leghista Borghi : l'accusa infamante in aula - la reazione brutale : Quando mancano meno di venti giorni utili per approvare la legge di Bilancio, il dato certo è che nella maggioranza Lega-M5s regna il caos più totale. L'ultimo scontro tra il leghista Claudio Borghi e ...

Manovra - Marattin (Pd) scatenato contro M5s-Lega : “Smettetela di raccontare palle”. Scoppia la bagarre in Aula : Nel corso della discussione generale alla Manovra, è Scoppiato il caos, alla Camera, quando il deputato del Pd, Luigi Marattin, si è scagliato contro la maggioranza per “le palle che racconta al Paese e in quest’Aula, che viene usata per la sola propaganda” sul tema dei rimborsi ai truffati delle banche. Risparmiatori che per Rapahel Raduzzi (M5s) “sono stati danneggiati dai governi del Pd”. Alla fine, per sedare ...

Rimborsi a truffati banche : lite in aula. Boschi : “Manovra danneggia i risparmi degli italiani”. M5s : “È colpa vostra” : Da una parte lo scambio di accuse in aula sul tema dei Rimborsi ai truffati dalle banche; dall’altra il rinvio in commissione Bilancio per riesaminare 17 commi che hanno “problemi di copertura“. Il tutto a poche ore dal vertice di Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte, i due vice Salvini e Di Maio e il ministro dell’Economia Giovanni Tria. La Camera ha esaurito la discussione generale sulla legge di Bilancio, e dopo ...

FI Mollicone straccia Manovra in Aula : "Quella del governo è una manovra assistenzialista e l'unico modo per emendare questa manovra riteniamo sia questo". Ha detto il deputato Fdi, Federico Mollicone, che ha chiuso il suo intervento sulla ...

Manovra - arriva in Aula la proposta di un’ecotassa sulle auto : La Commissione Bilancio della Camera, nella discussione del Ddl 2019, la Manovra economica al varo, ha approvato un emendamento che prevede l’introduzione di un sistema di “bonus-malus” sulle immatricolazioni di auto nuove in funzione delle emissioni di CO2 valido fino al 2021. Se avrà il via libera dall’Aula, prevede che già a partire dal 1° gennaio sulle auto di nuova immatricolazione si imponga un’imposta crescente che varia ...

Manovra stasera in Aula. Conte tratta con Ue. Di Maio : 'Ma le misure restano' : Prosegue il dialogo con l'europa per evitare la procedura d' infrazione. Il presidente del Consiglio chiede più tempo per le riforme -

Manovra in aula : le novità dagli incentivi per l’auto elettrica alle assunzioni nella Pa. Proroga di un anno per formazione 4.0 : Via libera della commissione Bilancio della Camera alla Manovra. La commissione ha concluso l'esame approvando velocemente diverse modifiche dopo che le opposizioni hanno abbandonato i lavori, e ha dato il mandato ai relatori, Silvana Comaroli e Raphael Raduzzi per riferire in aula su un maxiemendamento visto che il governo si è già riservato la possibilità di porre la fiducia sul testo. Il testo sarà esaminato dall'assemblea di ...

Manovra - approda in Aula con maxiemendamento. E Tria fissa i paletti : "Con Ue dialogo in corso - ma priorità non si toccano" : Queste le parole del Ministro dell'Economia, Giovanni Tria, che indica la via nel corso di un intervento sulla Manovra in commissione Bilancio della Camera. LE OPPOSIZIONI LASCIANO L'Aula - L'inizio ...

Manovra oggi in Aula con maxiemendamento : ANSA, - ROMA, 5 DIC - Via libera alla Manovra dalla commissione Bilancio della Camera, che ha concluso l'esame approvando velocemente diverse modifiche dopo che le opposizioni hanno abbandonato i ...