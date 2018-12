Inter | Rossi su Icardi | ' Ha modificato il suo gioco | ora pensa come Kane e Suarez Ma non

Inter - la bomba dall’Inghilterra : ecco allenatore e primo acquisto per la prossima stagione : L’Inter è scesa in campo per la 16^ giornata del campionato di Serie A, tre punti preziosi per la squadra di Luciano Spalletti che continua la corsa alla Champions League. Ma la dirigenza pensa anche al mercato, difficile aspettarsi grandi movimenti a gennaio, discorso diverso per giugno, previste operazioni importanti anche per la panchina. Spalletti non ha convinto, negativo soprattutto nelle ultime partite con scelte che hanno ...

Chievo - Di Carlo : 'Prossime partite influenzeranno il mercato. Inter? Spalletti mi conosce benissimo...' : Dopo il pareggio in casa della Spal, il tecnico del Chievo Domenico Di Carlo parla a Sky Sport : 'Prima di arrivare al mercato ci sono tre partite determinanti, di cui due in casa: queste gare influenzeranno i pensieri di mercato, ma oggi ho visto giocatori che non avevano giocato tanto e ...

Inter - Marotta pronto a sfoltire la rosa nelle prossime sessioni di mercato (RUMORS) : Due giorni fa è arrivata l'ufficialità: Giuseppe Marotta è il nuovo amministratore delegato dell'Inter. L'ex dirigente della Juventus ieri era alla Pinetina ed ha cenato con la squadra insieme al presidente, Steven Zhang, mostrando vicinanza alla vigilia del match di campionato contro l'Udinese in programma questo pomeriggio al 'Meazza', calcio d'inizio alle ore 18. L'undici di Luciano Spalletti è chiamato a dare risposte importanti dopo gli ...

Calciomercato - la prossima sarà l’estate degli attaccanti : l’Inter trema - il Napoli non sogna più : La prossima estate può portare alla concretizzazione di numerosi grandi colpi di mercato riguardanti alcuni dei più forti attaccanti presenti in Europa. Si creerebbe una sorta di effetto domino con il passaggio di Edinson Cavani dal Psg all’Atletico Madrid, Karim Benzema dal Real al club parigino, Mauro Icardi dall’Inter ai Blancos. In più Morata rischia di lasciare il Chelsea in direzione Barcellona. Sarebbe questo, ...

Strategia nazionale aree Interne : incontro a Soveria Mannelli con l'assessore regionale Rossi : assessore regionale Calabria comune di Soveria Manenlli Florindo Rubbettino Francesco Esposito Franco Rossi Gal dei Due Mari Giovanni Soda ilReventino.it Mario Talarico notizie cronaca fatti dei ...

Roma - sgomberata l'ex Penicillina. Salvini : 'Altri Interventi nelle prossime settimane' : di Camilla Mozzetti Matteo Salvini è arrivato alla fabbrica dell'ex Penicillina di via Tiburtina a Roma, dalla quale circa quaranta persone sono state sgomberate dalle forze dell'ordine in mattinata. '...

Dalla fede Interista alla vittoria nel Monza Rally Show - Valentino Rossi : “ora vacanza! A Sepang voglio che la Yamaha…” : Intervistato ai microfony di Sky Sport, Valentino Rossi parla della sua fede interista e del successo nel Monza Rally Show, senza trascurare un pensiero ai test di Sepang e alle migliorie della Yamaha per il 2019 Il 2018 di Valentino Rossi si è finalmente concluso. Archiviata la stagione di MotoGP, il ‘Dottore’ ha firmato la doppietta ne ‘La 100 km dei Campioni’ al ranch e nella gara automobilistica del Monza Rally ...

Strage discoteca : fermato sospettato per spray - sarà Interrogato in prossime ore : Si sta stringendo il cerchio investigativo intorno alla persona che ha creato il panico all'interno della discoteca 'Lanterna Azzurra Clubbing', scatenando la ressa in cui sono morte 6 persone e una ...

Inter - Spalletti duro con la squadra : “Troppa leggerezza e approssimazione” : Al termine del match tra Juventus e Inter, il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti ha analizzato la sconfitta della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: “La partita va giocata in un certo modo, volevamo avere un atteggiamento costante considerando che ci sono dei momenti in cui si soffre e altri in cui devi tornare davanti. E lo abbiamo fatto abbastanza bene ma ci sono situazioni in cui non si riesce a leggere bene e le ...

Inter - Spalletti amaro : “non dormirò fino a sabato prossimo. Il cambio di Politano? Sbaglio sempre le sostituzioni” : L’allenatore dell’Inter ha analizzato la sconfitta subita allo Stadium contro la Juventus, indicando gli errori commessi dai propri giocatori Una sconfitta che brucia, soprattutto considerando le occasione sprecate a cavallo tra primo e secondo tempo. L’Inter esce dallo Stadium con zero punti, ma con la consapevolezza di aver messo in difficoltà la Juventus. Marco Alpozzi Una prestazione super da cui ripartire, per ...

Juve-Inter - ci siamo : Matuidi carica i bianconeri - Valentino Rossi ci crede : Tutto pronto per Juve-Inter, che tra pochi minuti scenderanno in campo allo Stadium per il big match della 15.ma giornata. Matuidi su Twitter carica i bianconeri, mentre i nerazzurri pubblicano le ...

Welcome WInter a Courmayeur con Enrico Papi e Giorgia Rossi : Tempo di viaggi e di vacanze sulla neve. Il fine settimana dell’Immacolata ha ufficialmente aperto la stagione turistica invernale in

Ciclismo - Vincenzo Nibali : “La prossima settimana pianificheremo la nuova stagione - Giro e Tour sono molto Interessanti” : È stato uno dei grandi protagonisti nella serata di ieri a Milano per quanto riguarda i Gazzetta Sports Awards. Vincenzo Nibali è stato premiato come Legends per la sua nuova impresa nel 2018: la conquista della Milano-Sanremo. Il corridore della Bahrain-Merida non si accontenta e punta ancora in grande. “La notizia di essere tra i grandi dello sport italiano ti lascia un sapore bellissimo”. Sul trionfo più bello della passata ...