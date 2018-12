Fallout 76 | gli utenti iniziano a lamentarsi degli alti prezzi del Negozio Atomico

Disastro Fallout 76 - nuova patch peggiora il gioco : trapelati dati sensibili degli utenti : Ogni giorno che passa la situazione diventa sempre più grave per Fallout 76. Di sicuro non ha goduto di un buon lancio, dato che era funestato di bug. Poi è stata la volta del bag gate, fortunatamente (in parte) risolto. Lo sviluppatore Bethesda si è messo comunque subito all’opera per correggere tutta una serie di bug e glitch che per molti utenti rendevano il titolo online semplicemente ingiocabile. Ma non è ancora finita. L’ultima patch di ...

Fallout 76 : gli eventi live in-game prenderanno il via all'inizio del 2019 : I giocatori di Fallout 76 dovranno attendere l'inizio del 2019 per gli eventi live in-game.Come riporta VG247.com, Bethesda ha confermato la creazione di una serie di eventi in-game per i giocatori di Fallout 76 all'inizio del prossimo anno. La compagnia ha dichiarato che gli eventi si svolgeranno nel corso delle settimane, saranno sempre differenti e daranno un "tocco interessante" al normale gameplay.Maggiori dettagli saranno condivisi in un ...

Continua il bag gate di Fallout 76 : borse in nylon ai giocatori e in tela agli influencer? : Fallout 76 è al centro delle polemiche per il bag-gate, di cui abbiamo già parlato, ma la storia Continua. I giocatori del titolo online sono furiosi dopo aver scoperto che mentre loro hanno ricevuto le borse di nylon, agli influencer invece sono state riservate quelle di tela. Dopo le critiche che hanno accompagnato il lancio del gioco di Bethesda adesso scoppia anche il bag-gate. Al centro della polemica ancora una volta è finita la Power ...

Borse di nylon ai giocatori e borse di tela agli influencer? Giocatori di Fallout 76 su tutte le furie per il "bag-gate" : Di questi tempi basta davvero poco per trovarsi tra le mani un vero e proprio disastro a livello di pubbliche relazioni, un disastro di cui Bethesda non aveva assolutamente bisogno considerando il lancio già piuttosto complicato di Fallout 76.Come forse ricorderete solo la scorsa settimana vi abbiamo parlato di diversi Giocatori che avevano acquistato la Power Armor Edition del titolo e che si erano trovati di fronte una borsa di nylon dalla ...

Bethesda si scusa per Fallout 76 e fornisce dettagli su due aggiornamenti in arrivo : Fallout 76 ha delle novità per i suoi giocatori. Finalmente sono arrivate le scuse di Bethesda per il suo silenzio e ha colto l’occasione per annunciare i contenuti dei prossimi due aggiornamenti che verranno rilasciati a breve. Di recente infatti Bethesda ha pubblicato un post ufficiale con cui il team di sviluppo si è scusato per il silenzio degli ultimi giorni dopo le polemiche degli utenti. Quali sono le novità in arrivo? Fallout 76 ...

Il celebre regista John Carpenter supporta Fallout 76 nonostante sia un "festival del glitch" : Il tentativo di Bethesda di realizzare il suo gioco multiplayer, Fallout 76, è stato universalmente criticato dal momento del lancio. Pubblico e critica si sono trovati d'accordo nel ritenere piuttosto deludente il nuovo capitolo della serie.Ora, come segnala bleedingcool.com, ad unirsi al treno delle critiche è il famoso regista John Carpenter, che su Twitter ha definito Fallout 76 un "festival del glitch".Tuttavia, nonostante le dure parole di ...

Il triste primato di Fallout 76 : è il gioco Bethesda Softworks con i peggiori voti degli ultimi 12 anni : È ormai passata quasi una decina di giorni dall'uscita di Fallout 76 e diversi portali hanno pubblicato le proprie recensioni. Come diversi altri colleghi internazionali e non, anche noi di Eurogamer.it abbiamo bocciato l'ultima opera di Bethesda con una recensione che evidenzia la situazione tutt'altro che rosea di un progetto nato da delle basi ambiziose ma caratterizzato da una esecuzione troppo problematica.Attualmente il titolo ha una ...

Fallout 76 : la mastodontica patch da 47 GB migliora davvero il gioco? L'analisi del Digital Foundry : Come vi abbiamo segnalato nella giornata di ieri i primi voti che Fallout 76 sta ricevendo nelle recensioni della critica internazionale non sembrerebbero di certo eccelsi e a quanto pare la situazione dal punto di vista puramente tecnico sarebbe il problema chiave di questo particolare incontro tra la serie e il multiplayer.In questo senso la mastodontica patch 1.02 da ben 47 GB (su console) attira inevitabilmente l'attenzione. Questo ...

Gli spettatori simultanei di Fallout 76 su Twitch sono meno della metà di Fallout 4 : Come segnala Twinfinite, Fallout 76 non ha generato per ora un livello di interesse come il suo predecessore single-player, stando ai numeri relativi agli spettatori di Twitch. L'MMORPG ha attirato poco meno della metà del numero di spettatori di Fallout 4 durante il suo periodo beta, un numero che si è ridotto ulteriormente dal suo lancio la scorsa settimana.Come notato da Githyp, nel periodo beta si è raggiunto un picco di 184k spettatori ...

Nel Regno Unito Spyro meglio di Fallout 76 : vendite retail in calo dell'82% rispetto a Fallout 4 : Una nuova classifica di vendite che ci dice parecchio quella del Regno Unito anche se, come sempre in questi casi, si concentra esclusivamente sul mercato retail. È un periodo piuttosto affollato per il mondo videoludico e a quanto pare il mercato, almeno quello UK, sta lasciando spazio a delle accoglienze molto variegate. Red Dead Redemption 2 cede il primo posto a Spyro Reignited Trilogy che debutta al primo posto riportando il draghetto sulla ...

Fallout 76 : è stata lanciata la prima arma nucleare - al via agli scontri apocalittici : Una delle caratteristiche principali per cui Fallout 76 è noto è la possibilità di lanciare degli ordigni nucleari in grado di innescare, sulla mappa, eventi particolari assimilabili per molti aspetti a dei raid, riporta Theverge.I missili nucleari non sono facili da lanciare. Si trovano in determinate zone della mappa, e per poter detonare il lancio dovremo impossessarci dei codici di lancio. Questi codici però andranno ottenuti dal lotto di ...

Fallout 76 viene silurato dagli utenti di Metacritic : l'User Score su PS4 è di 2 - 2 : Fallout 76 esce oggi su PS4, Xbox One e PC e nonostante manchino ancora i giudizi della stampa specializzata sul nuovo capitolo della serie Fallout, gli utenti hanno cominciato esprimersi sul noto sito aggregatore di recensioni Metacritic, silurando con voti altamente negativi il titolo sviluppato da Bethesda.Come riferisce VG24/7, sul portale Fallout 76 ha al momento un User Score di 2,2 per la sua versione PS4, di 2,4 per quella PC e di 1,5 ...

Guida Fallout 76 per i neofiti - i consigli per sopravvivere nel titolo Bethesda : L'uscita odierna di Fallout 76 ha catapultato nuovamente tutti i fan della saga nei poco ospitali ambienti post apocalittici che fungono da marchio di fabbrica della saga. Un mondo di gioco come sempre poco ospitale che, però, in questa nuova iterazione, accoglie al suo interno una componente multigiocatore totalizzante. Ovviamente lanciarsi nell'universo di Fallout 76 richiederà la giusta fase di preparazione, dal momento che ogni anfratto ...