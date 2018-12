Contromano sulla statale | incidente tra due auto | 6 morti in provincia di Sondrio

Auto Contromano sulla statale - 6 morti in Lombardia : Dopo lo scontro frontale le due Auto sono andate a fuoco. Le vittime sono un uomo di 52 anni e cinque giovani tra i 20 e i 33 anni. E' successo in provincia di Sondrio

Venezia - entra in Contromano sulla tangenziale e si schianta contro un’altra auto : 2 feriti : Per motivi ancora tutti da accertare, un automobilista ha imboccato uno svincolo contromano provocando così un pericolassimo incidente stradale che fortunatamente non ha causato vittime. La vettura si è scontrata frontalmente contro un'altra auto proveniente nel sesso giusto di marcia e che non è riuscita ad evitare l'impatto.Continua a leggere