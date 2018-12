Stasera sarà possibile vedere ad occhio nudo la cometa di Natale

Blastingnews

: Stasera nuovo vertice a Palazzo Chigi sulla legge di bilancio. Dicono sarà 'risolutivo'. Questa l'ho già sentita ..… - CottarelliCPI : Stasera nuovo vertice a Palazzo Chigi sulla legge di bilancio. Dicono sarà 'risolutivo'. Questa l'ho già sentita ..… - CremoniniCesare : Stasera l’ultimo show.. Sarà carico di emozioni da gran finale. Vorrei scendere e godermelo anch’io ma ho tante cos… - angelomangiante : Il papà Igor segnò da centravanti del #Genoa il gol storico al Monza che di fatto valse il salto dalla C alla B nel… -

(Di domenica 16 dicembre 2018) Proprio nei giorni nei quali migliaia di italiani sono impegnati nell'addobbare la propria casa per le imminenti festività natalizie, uno dei simboli delsi sta avvicinando alla Terra, per la gioia di grandi e piccini, amanti dele anche della scienza. Da diversi giorni ormai, infatti, la46P/Wirtanen, questo il suo nome scientifico, è visibile ad. Tralasciando la suggestione che la comparsa di un simbolo natalizio nei nostri cieli in questo periodo genera, laha una grande valenza scientifica, visto che è la ventesimapassata più vicino alla Terra.ComelaDunque, lasi potrà ammirare non solo nel presepe, ma anche dal vivo. Il momento migliorealle 23.00, quando laben visibile nei nostri cieli e vicina alla Terra: si troverà infatti ad 'appena' 11 milioni di chilometri. Per godersi al ...