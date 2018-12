Slittino – Singolo maschile juniores | Felderer quinto a Calgary

Slittino artificiale – Nel singolo maschile di Lake Placid trionfa Repilov - Dominik Fischnaller nono : Dominik Fischnaller è nono nel singolo maschile di Lake Placid. Repilov batte la concorrenza Primo successo dell’anno per Roman Repilov nel singolo maschile di Lake Placid, quinta prova stagionale di Coppa del mondo. Il russo, secondo settimana scorsa a Calgary, è salito sul gradino più alto del podio con il tempo di 1’43″048, realizzando il miglior parziale in entrambe le manches. Alle sue spalle il tedesco Johannes ...

Slittino - Pigneter non ha dubbi : “voglio tornare a vincere la Coppa del Mondo nel singolo” : L’atleta azzurro ha parlato in vista della Coppa del Mondo di Slittino, sottolineando la propria incommensurabile voglia di vincere Il conto alla rovescia sta per terminare. Sabato 15 dicembre a Kühtai comincia la Coppa del Mondo di Slittino su pista naturale. Gli atleti hanno dovuto aspettare due settimane in più rispetto a quanto inizialmente programmato, ma ora sono pronti a tornare alle gare. A partire da Patrick Pigneter, ...

Slittino artificiale – Kindl imbattibile a Calgary : Fischnaller quarto nel singolo maschile : Kindl impone la legge del più forte anche nel singolo maschile di Calgary. Kevin Fischnaller lotta per il podio ma alla fine è quinto Terzo trionfo in quattro tappe stagionali (e terzo consecutivo) per Wolfgang Kindl nella Coppa del mondo di Slittino artificiale. L’austriaco, vincitore nelle settimane scorse nella sprint di Innsbruck e a Whistler, ha imposto la sua legge anche sul catino di Calgary, dove ha preceduto il russo ...

Slittino – Coppa del mondo : Voetter decima dopo la prima manche di singolo femminile a Whistler : Voetter, che rischio nel finale: a Whistler è decima alla fine della prima manche. Robatscher tredicesima, Geisenberger in testa Decimo posto per Andrea Voetter al termine della prima manche del singolo femminile a Whistler, in Canada. La 23enne altoatesina è partita forte e si è mantenuta non lontanissima dai tempi di Emily Sweeney, la statunitense fino a quel momento al comando, poi ha rischiato a ridosso del traguardo, quando ha ...

Slittino - Coppa del Mondo Whistler 2018 : i convocati dell’Italia. Dominik Fischnaller guida la truppa italiana - novità Malleier nel singolo : Dopo il primo appuntamento stagionale ad Igls (Austria), suggellato dallo strepitoso secondo posto di Dominik Fischnaller nel singolo maschile che ha dimostrato quanto il nativo di Bressanone abbia voglia di rimettersi in discussione e dimostrare il suo valore, la Nazionale italiana di Slittino su pista artificiale volge il proprio sguardo alle gare americane che per oltre tre settimane caratterizzeranno la Coppa del Mondo. Saranno infatti ben ...