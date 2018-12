Roma | striscioni contro Pallotta in diverse zone della città

Roma tappezzata di striscioni : “Pallotta vattene” : Nel giorno di Roma -Genoa Questa sera si gioca Roma -Genoa, all’Olimpico sarà contestazione. Un atteggiamento già annunciato dalla città che tifa giallorosso, con decine di striscioni affissi in luoghi strategici. Il contenuto è sempre lo stesso: “Pallotta vattene”. Le scritte seguono di pochi giorni quelle esposte a Plzen, nel settore ospiti (“Pallotta go home”). Il patron giallorosso è finito nel mirino della ...

Roma - Pallotta contestato. In città spuntano 100 striscioni : Una contestazione come mai si era vista a Roma . Stanotte in tutta la città sono comparse decine di striscioni , circa un centinaio, con la scritta ' Pallotta vattene'. Da San Pietro , via Piccolomini, ...

Migranti in piazza a Roma per i diritti - slogan e striscioni : "Non siamo criminali - siamo schiavi" : Numerosi i gilet gialli nelle strade del centro. "Immigrazione non vuol dire criminalità, basta razzismo, no Salvini". Analoga manifestazione a Torino dove si sono registrate alcune tensioni