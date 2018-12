Monitor curvo gaming | i migliori da comprare

Monitor Dell per professionisti - arriva il 49 pollici curvo da 5120 x 1440 pixel : I Monitor per i professionisti si evolvono, e con la nuova gamma Dell esordiscono quattro nuovi mo Dell i, tutti con connettore USB-C. Le innovazioni riguardano anche design, costruzione e ingombro sulla scrivania, oltre a tecnologie che consentono una visualizzazione d’eccellenza sui top di gamma. Li abbiamo visti dal vivo durante l’evento londinese di presentazione, e siamo rimasti particolarmente colpiti dal mo Dell o UltraWide da 49 ...

Monitor Philips 349P7FUBE - il 34 pollici curvo per dividere lo schermo in due : Se state valutando l’acquisto di un Monitor, questo articolo vi interesserà. Abbiamo provato per voi il Philips 349P7FUBE, un Monitor da 34 pollici che si è dimostrato molto buono sia per lavorare che per lo svago. Online si può acquistare a circa 760 euro, una cifra alta, ma che guardando al rapporto fra prezzo e dotazione si rivela una delle migliori in circolazione. Parliamo infatti di un prodotto che di fatto offre tutto ciò che si ...