' Meet and greet a Roma' | imprenditori e Sindaci molisani all' incontro di Forche Caudine

Trattamento dell’ernia del disco con la tecnica della radiofrequenza pulsata : il giovane medico romano Alessandro Napoli conquista il 104° Meeting della RSNA : All’importante meeting medico-scientifico internazionale che si tiene dal 25 al 30 novembre nella capitale dell’Illinois, l’Italia ne esce protagonista grazie alle ricerche del Dottor Alessandro Napoli, esperto del Dipartimento di Scienze Radiologiche, Oncologiche e Anatomopatologiche dell’Università Sapienza di Roma. Per il secondo anno consecutivo, la ricerca del giovane medico è stata inserita nella lista delle scoperte più interessanti a ...

Nuoto - Federica Pellegrini 'diserta' il Meeting in Versilia : andrà a Genova : ' Il nostro meeting - ha aggiunto - , che si svolgerà alla vigilia dei campionati del mondo in programma in Cina a Hangzahou dall'11 al 16 dicembre, servirà alla Federazione per selezionare gli ...

AIGAE : l’Ente Parco Nazionale della Val Grande diviene socio onorario - si conclude con successo il XXVI Meeting Nazionale : “Non si può più attendere. Il turismo sostenibile outdoor è il comparto del Turismo in Italia che continua a segnare progresso. Il nostro territorio, le tradizioni, il paesaggio e i valori dell’enogastronomia e delle persone sono gli ingredienti che ci permettono di primeggiare come mete turistiche. È importante quindi che anche le figure professionali deputate a lavorare nel settore siano qualificate, formate e aggiornate. A.I.G.A.E. da anni ...

XXVI Meeting Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche : oggi giornata dedicata alle escursioni lungo gli splendidi territori della Val Grande : “Mi chiamo Nicola Vicini sono Guida Ambientale escursionistica dal 2001. Ho svolto la mia attività a tempo pieno accompagnando in vari territori soprattutto scuole e famiglie. Il 9 Gennaio del 2010 mi sono sentito male ed ho avuto la sindrome di Gamba 3. Sono andato in coma, completamente paralizzato. Ben 50 giorni di coma. C’è l’ho messa tutta. Ho sognato nei 50 giorni di tornare in montagna, uscire dalla mia paralisi, di ritornare a camminare ...

Tutto pronto nel cuore del Parco Nazionale della Val Grande per il XXVI Meeting Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche : “Un intero viaggio attraversando le Alpi in bicicletta. Siamo arrivati ieri sera in bicicletta. Siamo partiti da Rovereto e la scelta era se passare per le montagne o per la Pianura Padana. In compagnia anche del nostro cane, trainato nel carrellino, abbiamo preferito le montagne. Partiti da Rovereto abbiamo seguito la ciclabile dell’Adige fino a Mezzocorona perr salire a Spormaggiore”. E’ la storia di Linda Tambosi, la Guida Ambientale ...