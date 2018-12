Luigi Di Maio cede sul reddito di cittadinanza

huffingtonpost

(Di domenica 16 dicembre 2018) Nessun taglio alle risorse per ildi. Lo precisano fonti qualificate di palazzo Chigi - riportate dall'agenzia di stampa Agi - a proposito degli stanziamenti previsti dal governo per la misura 'bandiera' dei 5 stelle a fronte, sottolineano le stesse fonti, di "fake news e voci di ogni tipo sul fatto che in seguito alle trattative con la Commissione europea avremmo tagliato i soldi per questa misura.La misura deldinon ha subito alcuna variazione. Infatti nelle previsioni iniziali abbiamo stimato che, nell'arco di 12 mesi per ognuno dei prossimi tre anni, i costi deldisarebbero stati i seguenti: 2019: 9 miliardi, 2020: 9 miliardi, 2021: 9 miliardi".Quindi, da Chigi ribadiscono che la "platea di coloro che hanno diritto aldiè di oltre 5 milioni e la misura funzionerà ad integrazione ...