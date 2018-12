Gol e spettacolo all' Olimpico | la Roma vince 3-2 contro il Genoa

Roma e Inter Gol e spettacolo all'Olimpico : i giallorossi riprendono 2-2 i nerazzurri : L'Inter di Luciano Spalletti va avanti per ben due volte contro la Roma di Eusebio Di Francesco, con Keita e Icardi, ma viene ripreso dai gol di Under, una rete meravigliosa, e il rigore di Kolarov assegnato grazie al Var per fallo di mano di Brozovic. La partita è stata equilibrata con i nerazzurri che hanno avuto qualche chance in più per colpire e con i giallorossi che hanno anche colpito un legno con Florenzi nel primo tempo. Con questo ...

Roma-Inter - 90' minuti di spettacolo! Ritmo folle - polemiche Var - “garra” e grandi Gol : Roma-Inter termina con un pareggio per 2-2 che forse scontenta entrambi i tecnici, ma accontenta gli osservatori neutrali che hanno assistito ad una bella gara Da Roma ed Inter ci aspettavamo spettacolo e spettacolo è stato all’interno del 2-2 dell’Olimpico. Quest’oggi si sono viste due grandi squadre, nessuna delle due alla ricerca di un “misero” pareggio, ma intente a vincere l’incontro di questa sera. ...

Southampton-Manchester United 2-2 - spettacolo nei primi 45 minuti : Gol e highlights : Gol di Bentancur Leggi su Sky Sport l'articolo Fiorentina-Juventus 0-1 LIVE. Gol di Bentancur 19:17 1 dic Termina uno splendido primo tempo: squadre nello spogliatoio sul 2-2 19:16 1 dic 46'-HERRERA ...

Formula 1 - GP Abu Dhabi 2018. Le reGole 2019 - piccole 'grandi' manovre a favore dello spettacolo in pista : Nel 2019 le monoposto di Formula 1 saranno leggermente diverse da quelle attuali, con modifiche a livello aerodinamico , introdotte allo scopo di ridurre il più possibile la sensibilità delle vetture ...

Lazio-Marsiglia diretta live 2-0 : Gol Correa - spettacolo biancoceleste [VIDEO] : Lazio-Marsiglia diretta live – Dopo le partite di Champions League, è il turno dell’Europa League, la competizione è arrivata nella fase importante, due le squadre italiane in campo: la Lazio ed il Milan. La squadra di Simone Inzaghi è reduce dal successo davanti al pubblico amico contro la Spal, adesso l’intenzione è quella di confermarsi anche in Europa e staccare il pass per il prossimo turno. 55′ – ...

Serie B - Palermo primo grazie a due Gol nel finale. Spettacolo anche a Foggia - 2-2 con il Brescia : Con una grande al sabato pomeriggio, la Serie B finisce schiacciata, con appena tre partite, alle 15. Senza gol il derby patavino, Bisoli al Padova è in discussione, nonostante la promozione, mentre ...

Napoli-Empoli 3-1 diretta live : Gol Mertens - il belga è uno spettacolo [FOTO e VIDEO] : 1/18 Cafaro/LaPresse ...

Carabao Cup - i risultati : Gol e spettacolo per Chelsea - Arsenal e Tottenham : Carabao Cup, i risultati – Si sono giocate partite molto importanti valide per la Carabao Cup, la Coppa inglese, spettacolo da parte del Chelsea di Maurizio Sarri che continua ad entusiasmare, successo per 3-2 contro il Derby, due autogol per gli ospiti, in rete anche Fabregas per gli ospiti. Bene anche l’Arsenal che supera il turno contro il Blackpool, in rete anche l’ex Juventus Lichtsteiner. Ok il Tottenham, segna ...

RISULTATI SERIE A / Classifica aggiornata : Gol e spettacolo a San Siro! Diretta Gol live score : RISULTATI SERIE A: Diretta gol live score delle partite di questa decima giornata e la Classifica aggiornata. Il Chievo perde la sesta partita consecutiva, prima gioia per il Frosinone(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 18:40:00 GMT)

Serie A : Genoa-Udinese 2-2 - Gol e spettacolo a Marassi : Botta e risposta al Ferraris: apre un rigore di Romulo, pareggio di Lasagna. Poi Romero e una magia di De Paul

Road To Rome 2022 : il Golf dà spettacolo a Castel dell’Ovo : Alla presenza del Sindaco di Napoli Luigi de Magistris, i tee shot verso il mare hanno aperto l’evento “golf in Piazza” che a Salerno ha vissuto il primo giorno di prove gratuite e sfide di abilità.Il weekend all’insegna del golf proseguirà domani a Napoli sul Lungomare Caracciolo Un tee shot da Castel dell’Ovo con la pallina in volo verso il mare. Il viaggio del golf italiano verso la Ryder Cup 2022 riparte da Napoli e da una delle ...

Frosinone-Empoli da pazzi : Gol e spettacolo - finisce 3-3. Un punto-salvezza a testa : finisce 3-3 il quarto anticipo della nona giornata di Serie A, la sfida salvezza dello 'Stirpe': un risultato frutto di sorpassi e controsorpassi tra due formazioni invischiate nei bassifondi e con un ...

Frosinone ed Empoli regalano Gol e spettacolo : lo scontro salvezza finisce 3-3 [FOTO] : 1/26 Fabrizio Corradetti/LaPresse ...

Risultati Serie C Girone B e C - la classifica – Gol e spettacolo tra Matera e Casertana - la Triestina ferma la Ternana [FOTO] : 1/24 Cafaro/LaPresse ...