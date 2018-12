Divario Nord-Sud | il Meridione non vale meno del resto del Paese

ilfattoquotidiano

(Di domenica 16 dicembre 2018) Il fronte aperto della cosiddetta questione meridionale, oggi, si snoda decisamente sull’equilibrio difficile della modalità di attuazione del federalismo. Come molti di voi sapranno, la riforma del Titolo V della Costituzione, nel 2001, ha ampliato gli ambiti di competenza delle Regioni (sanità, trasporto ferroviario regionale etc), soprattutto sotto la crescente spinta politica di un partito a vocazione territoriale come la Lega, di Umberto Bossi e Gianfranco Miglio. Il testo varato dalla riforma del 2001, non potendo aprire conflitti con i principi fondamentali del nostro testo costituzionale, imponeva, all’art. 117 lett.m, di definire i cosiddetti Lep (livelli essenziali delle prestazioni). In breve, ogni cittadino dovrebbe avere garantiti dei livelli minimi dei servizi, opportunamente quantificati, onde evitare che un’attuazione non debitamente riequilibrata del federalismo ...