Uccide a coltellate il marito nel sonno

Omicidio a Palermo - Uccide il marito a coltellate mentre dorme con i figli in casa : Stanca dei litigi, uccide il marito a coltellate mentre dorme e chiama il 118 per confessare l'Omicidio. È successo a Palermo nella notte, secondo quanto riporta la stampa locale. L'uomo aveva 45 anni. È stato raggiunto da diversi fendenti. Due dei quattro figli della coppia dormivano in un'altra stanza. La moglie, anche lei 45 anni, è stata portata in questura. Il personale medico arrivato sul ...

Usa - la fidanzata è incinta : 16enne la Uccide a coltellate : Non voleva il bambino che la fidanzatina 17enne portava in grembo. Lei forse non glielo aveva detto in tempo per abortire e lui ha preso la decisione di ucciderla. E' successo negli Stati Uniti, a Mishawaka, una cittadina a circa 150 miglia a nord di Indianapolis, nello Stato dell'Indiana. Il ragazzo, 16enne, una volta in manette, ha confessato l'atroce delitto, dicendo di averla assassinata perché non voleva diventare padre. Dunque, per mettere ...

La fidanzatina è incinta - studente 16enne la Uccide a coltellate : “Non volevo un figlio” : Il 16enne ha accoltellato la ragazza al cuore prima di gettarla nel contenitore della spazzatura ne retro di un ristorante. Nella confessione ha dichiarato che lei aveva aspettato troppo tempo per dirgli che era incinta e quindi troppo tardi per l'aborto.Continua a leggere

Omicidio choc per 2 euro : taglia il seno dell’amica della nonna e poi la Uccide con 60 coltellate : La sconcertante aggressione nel villaggio di Chesma, nel distretto russo di Chesmensky. La vittima era una donna di 78 anni, amica della nonna del ragazzino di 13 anni. Coi soldi rubati, avrebbe ricaricato il cellulare.Continua a leggere

Rota Greca. Mario Spanarelli Uccide a bastonate e coltellate Antonietta Musacchio : Dramma familiare a Rota Greca in provincia di Cosenza. Un anziano di 87 anni ha ucciso la moglie spinto dall’esasperazione

Anziano Uccide la moglie malata a coltellate nel Cosentino : Un Anziano ha ucciso la moglie malata a coltellate dopo una lite la scorsa notte a Rota Greca (Cosenza), la scorsa notte. L'uxoricida, Mario Spanarelli, ha colpito Antonietta Musacchio, 82 anni, con un coltello dopo averla picchiata con un corpo contundente. L'uomo era esasperato da tempo per la grave malattia della donna. Spanarelli dopo il delitto ha avvisato la figlia, che ha chiamato il 118 ma i soccorsi sono stati ...

Uccide a coltellate l’uomo che l’ha stuprata e minacciato sua figlia : condannata a 10 anni : Roxanne Eka Peters, 35 anni, nel dicembre 2015 Capalba, in Australia, accoltellò al cuore e al pene il 51enne Grant Cassar. A far scattare la donna non sarebbe stato tanto lo stupro, ma la minaccia di far male alla figlia se non avesse fatto sesso con lei.Continua a leggere

Orrore negli USA : nonna Uccide la nipotina di 20 mesi a coltellate. Poi la butta nel forno : La bimba è stata rinvenuta senza vita nel forno dell'abitazione dove viveva con la nonna in Mississipi. Sul corpicino c'era diversi segni di ustione. Carolyn Jones, 48enne, ora è in carcere. I motivi del suo sconcertante gesto non sono ancora chiari.Continua a leggere

Vede il fidanzato in piscina nudo con altre donne e lo Uccide a coltellate : Demi Harris ha ucciso il fidanzato Christopher Person dopo un raptus di gelosia: l'uomo era nudo in piscina insieme ad altre donne.Continua a leggere

Gb - fa l'idromassaggio nudo con altre donne : la fidanzata lo Uccide a coltellate : Christopher Person quella sera voleva solo spassarsela con un paio di ragazze nella vasca idromassaggio, ma ha sottovalutato la gelosia della sua fidanzata e per questo è morto. Demi Harris, dal suo ...