Speleologa cade in grotta Si tenta di recuperarla

ilgiornale

: RT @rep_palermo: Speleologa cade in una grotta di 100 metri: nel Palermitano si cerca di recuperarla [news aggiornata alle 21:46] https://t… - sebastianolarus : RT @rep_palermo: Speleologa cade in una grotta di 100 metri: nel Palermitano si cerca di recuperarla [news aggiornata alle 21:46] https://t… - zazoomblog : Palermo speleologa cade in una grotta a 100 di metri di profondità: al lavoro il Soccorso alpino - #Palermo… - rep_palermo : Speleologa cade in una grotta di 100 metri: nel Palermitano si cerca di recuperarla [news aggiornata alle 21:46] -

(Di sabato 15 dicembre 2018) È intrappolata in unaprofonda 300 metri. Ha una gamba fratturata e non riesce a risalire. Una donna, una, è svicolata in una cavità a Isnello sulle Madonie (Palermo). Sono in corso le operazioni di recupero che, però, potrebbero durare diverse ore. Forse tutta la notte.La donna, come riporta Repubblica, ha 42 anni ed è di Brolo. Non ha perso i sensi quando è caduta durante una escursione insieme ad altre 8 persone. Tutto è successo nel tardo pomeriggio quando all'improvviso la quarantaduenne è caduta nellae si è fratturata una gamba. Mentre due membri della spedizione rimanevano con lei, gli altri sono andati a chiamare i soccorsi.Le operazioni di soccorso potrebbero durare qualche ora. Il soccorso alpino, con circa trenta soccorritori, è sul posto insieme a un medico.