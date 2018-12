huffingtonpost

: Rime di Taverna per Giorgetti: 'L'italia è una e a noi del movimento piace tutta' - HuffPostItalia : Rime di Taverna per Giorgetti: 'L'italia è una e a noi del movimento piace tutta' -

(Di sabato 15 dicembre 2018) "Difficilmente faccio commenti sulle esternazioni di questo o quel componente del gruppo lega, ma 'l'uscità dimerita una piccola riflessione. L'è una ed a noi deltutta, in particolare la nostra attenzione si è sempre concentrata sugli "ni" che stanno soffrendo di più e, notiziona per, sono in ogni regione, ed il rispetto e l'attenzione che meritano deve essere condiviso dal governo tutto. Andiamo avanti ed approviamo questa manovra. Il reddito di cittadinanza serve aglini". Lo scrive su facebook paola(m5s), vicepresidente del senato.