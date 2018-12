Manovra | si tratta con l' Ue | il vero problema è la quota 100

Manovra - Conte tratta con l'Ue. Ma è scontro Lega-M5s sui tagli - : Il premier e il ministro Tria impegnati nei negoziati con Bruxelles. Giorgetti , Lega, : "Se non si può realizzare contratto si torni al voto". Replica Patuanelli , M5s, : "Ci rispettino". Gelo tra ...

Manovra - Conte da Bruxelles : 'Trattativa a oltranza con l'Ue' - : Il premier a margine del Consiglio Ue fa il punto sul negoziato per evitare la procedura d'infrazione. Definisce la legge di bilancio "ben costruita, ben meditata" e afferama che la decisione di ...

Manovra - Senato attende esito trattativa : 13.51 Al Senato l'esame degli emendamenti alla Manovra è fermo in attesa dell'esito della trattativa con Commissione Ue. La seduta del pomeriggio della Commissione Bilancio di Palazzo Madama è stata rinviata. La Manovra è attesa in aula martedì pomeriggio. Il testo successivamente dovrà tornare alla Camera per l'ok definitivo.

Manovra - per Di Maio vale 33 miliardi : Moscovici si lamenta - ma poi ritratta : Luigi Di Maio afferma che la Manovra ha un valore molto alto: a suo dire oscillerebbe tra i 30 e i 33 miliardi. Inoltre garantisce che, pur passando dal 2,4 al 2,04 di deficit, saranno comunque rispettate tutte le promesse principali. Nonostante questo, nella giornata di ieri, il commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici, aveva detto che c'era ancora molto da fare, ma poi ha ritrattato affermando che lo sforzo fatto dall'Italia ...

Manovra - continuano le trattative tra Italia e Ue - Tensione M5s-Lega : Ma tra i gialloverdi sono ore di tensioni, musi lunghi e timori: ci si è spinti oltre ogni previsione, nelle "concessioni" all'Ue, ma nonostante ciò rischia di non bastare. La soluzione al problema di ...

Perché la trattativa con la Ue sulla Manovra starebbe andando bene : Il ministro dell'Economia Tria - ieri ha incontrato sia Moscovici che il commissario Dombrovskis - ha assunto un ruolo centrale, rimarrà nella capitale belga - ha fatto sapere - fino a quando l'...

Manovra - proseguono le trattative con l'Ue. Bilaterale Conte-Merkel - : Il premier e i ministri dell'Economia e degli Esteri sono a Bruxelles per portare avanti il negoziato. Intanto, Luigi Di Maio sottolinea che le misure al centro della legge di bilancio non cambieranno: "Avevamo previsto più soldi ...

Manovra - si tratta a oltranza. Di Maio : "Ci sono soldi che avanzano" : Bilaterale stamane tra Conte e la Merkel. Il vicepremier in tv: "Mettiamo risorse fresche nell'economia, più soldi da pensioni d'oro"

Claudio Borghi stronca la Manovra : 'Se fossi andato io a trattare uscivamo col 4 - 2 per cento' : Alla fine il governo ha ceduto alle richieste di Bruxelles per evitare la procedura di infrazione per l'Italia ma la tensione all'interno dell'esecutivo resta altissima. Pare che la cena in una ...

Trattativa a oltranza governo-Ue per accordo su Manovra : Bruxelles, 13 dic., askanews, - Cambio di marcia nei negoziati fra il governo e la Commissione europea sulla manovra finanziaria, che già si erano intensificati a livello politico, e che ora stanno ...

Manovra - si tratta a oltranza. Tria resta a Bruxelles. Intesa vicina. Moscovici vigila : 'Un passo nella giusta direzione, ma ancora non ci siamo' aveva detto il commissario Ue prima di esprimere la volontà di trovare un'Intesa -

Manovra - trattativa a oltranza con la Commissione Ue. Tria : “Resterò qui fino all’accordo” : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria sta trattando con la Commissione europea per giungere a un accordo sulla Manovra. Lasciando Palazzo Berlaymont , Tria ha dichiarato: "Domani avrò altri incontri, resterò finché non arriviamo a un accordo. Si sta lavorando sulla proposta italiana, che rimane quella consegnata ieri a Bruxelles".Continua a leggere

Manovra economica 2019 - Tria a Bruxelles fino a chiusura trattativa con Ue - Sky Tg24 - : Il ministro dell'Economia annuncia: "Sul tavolo la nostra proposta" di legge di bilancio. Ieri il premier Conte ha proposto di portare il deficit al 2,04 . "Cambiano i decimali, ma non cambia la sostanza", commenta ...