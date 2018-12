Calciomercato West Ham, piace un difensore del Manchester United

lanotiziasportiva

: West Ham, doppia offerta dal Valencia - chris_parra34 : West Ham, doppia offerta dal Valencia - CalcioNews24 : #Roma, Monchi ha messo gli occhi su Pedro Obiang - ApCalciomercato : Inter, un clamoroso ritorno dopo il Triplete del 2010? -

(Di sabato 15 dicembre 2018)Premier League: gli Hammers vorrebbero tentare il colpo grosso in difesa, prelevando dai Red Devils a gennaio Antonio Valencia.Ham Antonio Valencia / Dopo essere finito ai margini nel, Antonio Valencia potrebbe lasciare Old Trafford per trovare spazio nelHam.Nel futuro del terzino destro ecuadoregno, come riportato stamane dal ‘Daily Star’, c’è infatti l’interesse degli Hammers. Il club londinese avrebbe già avviato i contatti per capire la fattibilità dell’operazione e per trattare sull’ingaggio del giocatore, che percepisce 100.000 sterline a settimana.Il33enne è il capitano dei Red Devils e gioca in Inghilterra dalla stagione 2006, quando il Wigan lo prelevò dagli spagnoli del Villarreal. Alè arrivato grazie ad Alex Ferguson nell’estate del 2009 per 16 ...